中美重启贸易谈判令市场振奋

外媒称，中国 16 日表示，将于 8 月晚些时候在华盛顿与美国举行新一轮贸易谈判，这一消息为解决令全球市场紧张不安的冲突带来一线希望。

中国代表下旬赴美





据路透社 8 月 16 日报道，中国商务部在其网站上的一份声明中说，应美方邀请，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文拟于 8 月下旬率团访美，与美国财政部副部长马尔帕斯率领的美方代表团就双方各自关心的中美经贸问题进行磋商。





报道称，在相关消息公布之前，双方的会谈曾陷入停滞，目前尚不清楚新一轮会谈将在 8 月 23 日之前还是之后举行。 8 月 23 日，华盛顿将启动对 160 亿美元中国商品的新一轮关税，北京已经表示将以同样的方式实施针对性措施。





报道注意到，上一轮官方会谈是在 6 月初，当时美国商务部长威尔伯 · 罗斯在北京会见了中国国务院副总理刘鹤。白宫 8 月 3 日表示，美国愿意与中国就如何解决不断恶化的贸易争端举行进一步会谈。





报道表示，中国一再指出，美国企业和消费者将受到贸易战的沉重打击，这是官方报纸《人民日报》 16 日重新提出的主题。该报评论文章指出： “ 令人匪夷所思的是，美国贸易政策制定者的耳朵仿佛都聋了。来自产业界的声音、来自国际社会的声音、来自专业研究机构的声音纷纷涌来，但他们都充耳不闻。 ”





亚洲股市应声上涨





据法新社 8 月 16 日报道，由于担心土耳其的金融危机，亚洲股市 16 日开盘大跌，从而加入了全球抛售的行列，但是中美将举行贸易谈判的消息令股市出现了反弹。





报道称，亚洲股市发起反击，开盘几小时后，日经指数重新回到开盘点位之上，而中国内地和香港市场也收回了损失，交易员们看到了当前贸易战缓和的一线希望。





日本东海东京调查中心的市场分析师千石诚（音）说： “ 这是一个积极的信号，表明两国正在寻求达成某种妥协方案。如果它们决心对抗到底，那么就不会举行磋商了。 ”

对话传递积极信号





据彭博新闻社网站 8 月 16 日报道，作为中国开展贸易谈判的主要官员，王受文曾在 5 月率领一个先期小组前往华盛顿。在 7 月的一次采访中，他曾告诉彭博新闻社，他不明白美国为什么迅速改变做法。





中国银行国际金融研究所的盖新哲说： “ 这（中美 8 月即将举行的会谈）将是 ‘ 为贸易会谈而举行的会谈 ’ 。低级别官员将举行会晤，讨价还价，看看是否有可能举行更高级别的会谈。 ”

报道称，《中国褐皮书》国际研究公司的首席经济学家史剑道说： “ 财政部副部长戴维 · 马尔帕斯在贸易问题上没有什么权力，但是会谈对于中国股市来说是好消息。 ”





另据美国《华尔街日报》网站 8 月 16 日报道，中美贸易僵局取得了一定突破，双方将在本月晚些时候举行较低级别的会谈。





加利福尼亚大学圣迭戈分校中国政治经济问题专家史宗瀚说： “ 一般来说，这是非常积极的迹象。 ”





消息人士说，在筹备过程中，美国财政部一直在设法列出清晰的需求清单，包括降低关税、结束强迫美国公司转让技术的政策、增加外企市场准入机会及减少贸易逆差。

上述人士说，另一个议题是人民币，华盛顿希望北京将人民币汇率拉回到贸易争端爆发前的水平。

4

月以来，人民币对美元已经下跌近

10%

，从而减轻了美国关税措施的影响。

Twitter

sgnypost





