近40度高温仍人声鼎沸！日媒：赴日游火爆造成“观光公害”

日媒称，随着赴日游客的增加，日本京都、镰仓等受欢迎的景区变得拥挤不堪。即便温度达到近 40 度，仍然是人声鼎沸。旅游车的堵塞，游客的蜂拥而至很大程度上影响了当地居民的生活，造成了 “ 观光公害 ” 。日本政府准备开始采取措施分散游客并且加强管理。





据日本《读卖新闻》 8 月 16 日报道， 8 月 5 日下午，在京都著名景点清水寺附近的公交车站，驾驶员关闭载满乘客的车门，用喇叭喊道， “JR 京都站方向去的公交车接下来马上就到 ” 。





报道称，当天最高气温达到 39.5 度，在炎炎烈日下未能登上公交车的海外游客 “ 恨恨地 ” 看着公交车离去。由于赴日游客激增，这种景象在京都经常能够看到。





报道还称，有些人事先了解到这种情况，专门准备了手持小型风扇。尽管如此，一位来自中国西安的 20 多岁男子慨叹道， “ 这种炎热，果然让人受不了 ” 。





报道指出，当地人不能立即坐上公交车的情况也越来越多。经营日式糕点店的并川一久（ 54 岁）略带绝望地说： “ 已经习惯了。 ”





报道还指出，游客增长过快，导致环境恶化和交通阻塞，威胁到地区居民生活的事态被称为 “ 观光公害 ” 。 “ 观光公害 ” 已经成为世界各地的问题，并且让到访的游客大跌眼镜。





菲律宾旅游景区长滩岛今年因游客大量涌入，导致环境急剧恶化，不到半年时间，被迫停止接受游客登岛。菲律宾旅游部长罗慕洛 · 普亚塔在会见记者时说： “ 虽然要振兴旅游，但也不能以破坏环境为代价。 ”





报道称，作为对策，旅游景区曾尝试让游客错峰出游，避开拥堵的季节和时间带。对于赴日游客喜爱的富士山登山项目，山梨县和静冈县就呼吁游客先到山中休息所体验日出后再登顶或是选择游客比较少的平日登山，以避开拥挤。





报道还称，过去， JR 东海公司曾制作旅游宣传片，鼓励游客在樱花和红叶季节到京都旅游，现在则大力宣传 “ 初夏到京都赏绿色 ” ，以引导游客避开樱花和红叶的高峰期到京都旅游。





日本政府也采取了行动。观光厅 6 月成立了 “ 可持续观光推进本部 ” ，加紧掌握实际情况并制定对策。有些旅游景区也在探索新手段。





报道称，在深受游客喜爱的景区镰仓，每到周末就会出现严重拥堵。国土交通省和镰仓市正在研究使用 “ETC2.0” 新一代自动收费系统，对进入市中心的车辆收费，以缓解拥堵。此外，当地政府为了缓解拥堵，还尝试利用人工智能图像分析技术对人流和车流进行分析。





报道还称，不过，要想统一意见并不容易。当地居民有人就主张 “ 只向游客车辆收费 ” 。

立教大学观光系教授东彻说：

“

现在是时候考虑限制接收人数以缓解拥堵了。要想自豪地宣称观光立国，最重要的还是与当地居民实现共存。

”

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