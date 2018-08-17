莫迪演讲谈强奸案:须把社会从恶魔心态中解救出来

印度在 8 月 15 日迎来独立 72 周年。当天，依照惯例，印度总理莫迪在首都新德里红堡发表全国电视演讲。

本次演讲是莫迪 2014 年 5 月上台以来发表的第五次独立日演讲，与去年全长 57 分钟的演讲相比，今年的演讲耗时大幅增加至 82 分钟。直到 16 日上午，印度媒体方才陆续发布完整的莫迪独立日演讲文稿。

明年初印度即将迎来全国大选，因此本次演讲也是大选前莫迪最后一次在独立日发表讲话，因此被印度媒体称为 “ 面向全国大选的演讲 ” 。

莫迪在演讲中回顾了自己取得的成绩。他表示，在 2014 年他的政党以压倒性多数赢得大选之前，印度曾被视为 “ 脆弱的 ” 国家之一， “ 今天，全世界都说，这头沉睡的大象已经苏醒，它正在行走并已经加入了比赛。 ”

据法新社报道，自莫迪执政以来，印度实现了大约 7% 的年均经济增长率。

他还公布了一项宏大的医疗保险计划，该计划将惠及 5 亿印度人。此外，莫迪表示，要在 2021 年，让印度农民收入翻番。

印度《金融快报》注意到，在演讲中，莫迪在谈到未来的施政时，没有使用 “ 如果当选 ” 或者 “ 如果连任 ” 等假设性的词语，而是直接宣布政府施政方向，这被认为显示了莫迪在明年大选中连任的信心。

不过，印度喀拉拉邦的 90 后青年吉宾（ Jibin ） 16 日下午表示，在他看来，莫迪政府还需要拿出行动来。在生活中，民众希望看到切实的积极的变化。

“ 我们也会拭目以待，希望他能带来一些好的改变。 ” 吉宾说。

《印度斯坦时报》 16 日报道称，本次演讲 82 分钟，并非是莫迪耗时最长的独立日演讲。在此之前，莫迪于 2015 年在红堡所做的 86 分钟演讲，首次打破了印度首任总理尼赫鲁 1947 年的独立日最长演讲记录（ 72 分钟）。 2016 年的独立日演讲，这一记录再次被莫迪刷新，他那年的演讲长达 96 分钟。

在演讲中，莫迪梳理了本届政府取得的部分成就，并对女性权利和安全、农村农业发展、印度国际地位、克什米尔、全民医疗服务、青年人自主创业和新增就业等问题做出阐释。

以下为莫迪演讲的部分内容：

谈强奸案：全体国民要感同身受

“ 强奸是痛苦的，我们全体国民，应该感受到的痛苦比受害者的痛苦还要多好多倍。兄弟姐妹们，我们必须把这个社会从恶魔的心态中解救出来。 ”

就备受关注的强奸案高发问题，莫迪 15 日在演讲中如此说道。他以中央邦和拉贾斯坦邦引入对强奸犯作案者的快速审判和惩罚为例称，法律正在发挥作用。

在谈到穆斯林女性的权利时，莫迪说，印度最高法院已经裁定，男性只要连喊三声 “ 塔拉奇 ” （意为 “ 离婚 ” ）就能立刻与妻子结束婚姻的这种做法违宪。他表示，政府不会停止不前，会给穆斯林女性带来公平正义， “ 我会实现你们的期待 ” 。

此外，莫迪还承诺提高印度军队中的女性地位和权利。他表示，印度陆军中承担短期任务的女性将有机会从事长期的永久性职务。《印度斯坦时报》 16 日报道称，印度中央政府今年 4 月便告知最高法院，政府正在考虑让承担短期任务的女性官兵拥有从事长期职务的机会。目前，印度空军和印度海军已经采纳了这种做法，给予女性官兵更公平的机会。

谈农民收入：三年后要翻一番

谈及发展农业和提高农民权利等的时候，莫迪用自己的出身做起了文章。

他表示，自己来自古吉拉特邦，在当地有一句俗语说，人应该有大志和梦想。莫迪说，在印度独立 75 周年（ 2021 年）之际， “ 我们的愿景是让农民的收入翻番 ” 。外界有疑虑实属正常，但政府有这个决心实现这一目标。

关于农业等国民经济发展成就，莫迪在演讲中直言，印度在积极的氛围中庆祝独立日。无论是生活在全世界哪个角落的印度人，都对印度成为全球第六大经济体感到自感。

谈航空： 2022 年实施首次载人航天飞行

在独立日演讲中，莫迪不忘提到印度在太空领域的雄心。

他在红堡发表演讲时宣布，印度计划到 2022 年庆祝独立 75 周年之际实施首次载人航天飞行，并将一名印度宇航员送入太空。

“ 我很高兴地向大家宣布，印度政府计划在 2022 年或者在此之前，让一面三色旗（意指印度国旗）在太空中飘扬。 ” 莫迪说。

如果这一计划成功，印度将成为继美国、俄罗斯和中国之后，全球第四个有能力实施载人航天任务的国家。在演讲中，莫迪称这是全体印度民众和所有印度科学家的 “ 梦想 ” 。

谈克什米尔：要延续瓦杰帕伊政策

莫迪在演讲中还提到与巴基斯坦存在争端的克什米尔地区。

莫迪直言，印度前总理瓦杰帕伊曾经展示的是一条正确的道路， “ 我们希望在那条道路上前行 ” 。瓦杰帕伊于 8 月 16 日去世，他曾提到的人性、民主和包容的克什米尔文化是中央政府希望当地发展的三大基本要素。

莫迪表示，中央政府将采取瓦杰帕伊所倡导的做法，促进当地各个地区的均衡发展，满足当地民众对加强基础设施建设，以及满足个人发展愿望的渴望等。





“ 我们不希望在子弹和暴力之路上前行，我们希望带着对克什米尔民众的爱意和情感前行，他们一直带着爱国热情与我们站在一起。 ” 莫迪说。

谈政绩：本届政府改变了印度的命运

在独立日演讲中，莫迪数次引用印度诗人的话来形容本届政府改变了印度的命运，有能力出于国家利益作出艰难和富有勇气的决定。他还用 “ 急切 ” 和 “ 不满足 ” 来形容自己，并称希望看到印度走在其他国家发展之前。

独立日演讲全篇均着墨于印度自身各个领域的发展、成就以及愿景，并未谈及外交政策。不过，莫迪在演讲中仍简单提到了印度在新的国际秩序中不断崛起，并表示 “ 印度将向全世界展示打破各种形式束缚的方法 ” 。

“

我们不只是对未来拥有梦想，也渴求在未来达到新的高度。

”

在演讲临近结束之际，莫迪鼓舞民众称，自己希望将新的希望、新的热忱和新的信念带给大家。在他看来，印度不接受停滞，也不会向任何人屈服，定会取得更大成就，不断前进。

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