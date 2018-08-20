沃尔玛推出科技孵化器 拟用VR购物对抗亚马逊

美媒称，作为世界营业额最高的公司，沃尔玛更以廉价的筒袜而不是其技术成就著称。但该公司有数千名研发人员在其阿肯色州本顿维尔总部一个机场大小的建筑内不懈努力，并已推出了一个科技孵化器 “8 号商店 ” ，这是在想办法对抗对手亚马逊。





据美国石英财经网站 8 月 19 日报道，零售业竞争中的一个潜在战线是虚拟现实（ VR ）购物。据彭博社报道，沃尔玛为创造 “ 虚拟展示厅 ” 的技术申请了知识产权专利。这项技术将使拥有 VR 头盔和手套的家庭购物者能够浏览虚拟商店，挑选商品，并立即将其添加到排队送货的人群中。





报道称，理论上，这项技术将吸引那些受到沃尔玛超市价格吸引，希望在购买前就处理好商品但不愿去大超市的人。





报道称，沃尔玛已经开始在网上蓬勃发展。 2016 年，该公司斥资 33 亿美元收购了电商网站 Jet.com ，并雇用其首席执行官马克 · 洛尔来负责振兴沃尔玛的在线销售。沃尔玛还通过收购博诺博斯公司和莫德克洛思公司实现了多种在线商品的多样化。第二季度其电商销售额同比增长了 40% ，该公司称预计今年年底时将比 2017 年增长 40% 。业内分析人士将这一成功归因于沃尔玛网站的全面改革。





报道称，中国电子商务巨头阿里巴巴在 2016 年推出了 “buy+” 的 VR 购物模式，有迹象表明亚马逊正在探索这一概念。但任何 VR 零售战略都需要更广泛地采用头戴式设备和家用技术才切实可行。





报道称，沃尔玛还尝试进军多项

VR

领域。该公司利用一套

VR

设备帮助员工为迎接

“

黑色星期五

”

购物者的汹涌到来做好准备，并在

2

月收购了小型

VR

开发商斯帕蒂亚兰公司。沃尔玛在收购时对其技术意图含糊其辞，而现在我们开始看到该公司的想法。

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