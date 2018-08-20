特朗普政府悄悄发声：美国没必要节约石油

据美联社报道，近日，美国特朗普当局在一项重要的新政策声明中表示，在经济层面上，美国没有必要节约石油。这一政策声明可能会破坏几十年来美国政府推广省油汽车和其他节约能源计划的努力。

特朗普团队曾在 7 月提出了一份支持政府放宽每公里油耗标准提案的备忘录，其中表达了这个新主张。本月在未大张旗鼓宣传的情况下，美国政府在网上公布了这份备忘录。

美国能源部指出，天然气和其他石油替代品使用量的增长，已使进口石油的需求降低， “ 因此降低了我国节约能源的必要性 ” 。此外，美国 10 年前开始的水力压裂技术革命（一种页岩钻井技术），已经打开了本国页岩油的开采大门，使 “ 美国有了更多选择以及在使用原油资源时顾虑更少 ” 。

美国 CBS 新闻网站指出，这项声明标志着特朗普当局开始正式准备推翻过去节约石油的正当理由，甚至是美国国会已制定的规定。这份公开的备忘录中并未提到气候变化，而汽车尾气排放是引发气候变化的重要原因。

特朗普一直质疑气候变化的存在。他主张美国拥有 “ 能源支配地位 ” ，并呼吁放松政府对石油，天然气和煤炭等能源使用的繁琐监管，其中就包括废除奥巴马的 “ 清洁能源计划 ” 。

美国能源部表示，尽管原油供应增加，美国政府仍坚信必须 “ 巧妙利用能源 ” ，但并未详加说明。

这一备忘录的发布立刻引起了有关人士的注意。

石油长期价格分析师汤姆 · 克罗扎说， “ 这个备忘录就像在说， ‘ 我一直就是个大胖子，现在食品价格已经下降，是时候随便吃东西了 ’ 。 ”

“ 但你从另一面看，如果你确信使用化石能源会对大气层造成某种破坏，那你就会得出一个不同的结论， ” 克罗扎表示， “ 这种粗暴的能源使用就是一个大错误。 “

环境保护基金组织的一名律师则批评特朗普称，气候变化是一种 “ 显而易见且不断增加的危险 ” 。

“

根据特朗普的计划，美国企业、消费者和自然环境都会是输家。

”

民主党议员汤姆

·

卡佩一针见血指出，

“

唯一明显的赢家是石油工业，不难看出特朗普站在哪一边。

”

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