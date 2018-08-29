日本自卫队挖空心思征召女性:曾计划制作孕妇军装

8月24日，日本航空自卫队诞生了首位女性战斗机飞行员，打破日本一贯只有男性战斗机飞行员的传统。据日本媒体报道，位于日本宫崎县新富町的航空自卫队新田原基地8月23日举行了F-15J战斗机飞行员的培训课程结业仪式，二等空尉松岛美纱（26岁）等6人结业，24日松岛美纱被分配到第5航空团（新田原基地），将驾驶F-15战斗机。
松岛美纱2014年自防卫大学毕业，加入航空自卫队，当时自卫队规定女性不能成为战斗机飞行员。航空自卫队2015年废除了战斗机和侦察机的飞行员职业领域性别限制，松岛美纱如愿踏上了成为战机飞行员的道路。
松岛美纱自称是在小时候看了汤姆克鲁斯的《壮志凌云》之后，便有了飞行梦想。经过了约两年的战机飞行训练，松岛美纱终于成为“日本第一人”。
据美国石英财经网报道，在1945年奉行和平主义世界观后成长起来的日本年轻人对加入自卫队并没有多大兴趣，再加上日本社会少子化等问题，“征兵难”问题越来越突出。自卫队找到了一个可能的解决之道——征召更多女性加入自卫队。
为了吸引更多女性进入自卫队，日本防卫省可谓是煞费苦心。例如在防卫省2015年的预算中提出了一个“女性友好”计划——扩大培训，消除人们对性别在工作岗位上作用的传统想法；制作作为军装一部分的孕妇军装；建造和改善洗浴设施等等。用一位自卫队高层的话说就是，要创造一种家庭友好的气氛，让加入自卫队的女性愿意留下来。
但是在女性入伍问题上，日本与多数大国相比仍显得“滞后”，自卫队在1967年才首次有女队员服役。在近些年鼓励女性参加自卫队的一系列政策出台，如今自卫队中的女性队员已经有超过1.5万人，约占总数的6.5%，防卫省计划在2030年前把这一比例提高到9%，而更为长远的计划是把这一比例维持在12%左右。
尽管自卫队在向女性开放更多岗位，以及提供更多女性专属福利方面呈现出“大步流星”的态势，但就整体而言，日本在此领域仍算是“后进”，或者说有更多的潜力可挖。据自卫队手册，2013年是女性占比为5.6%，同期的美国是14%，德国是11%，而法国则达到16%左右。
除了整体规模上落后以外，自卫队在向女性开放岗位上也算是“保守”。上文提到松岛美纱成为战机飞行员的梦想是在2015年底才开始起航。直到2017年初，日本自卫队才终于向女性开放了除有核辐射风险的岗位和潜艇岗位外的几乎所有岗位，但是由于自卫队文化等方面影响，多数领导岗位以及战斗岗位仍鲜有女性。作为对比，美国早在2010年就取消了潜艇部队的性别限制，2012年有女兵进入潜艇服役。
政策限制方面的进步更多的是取决于政治领导人的决心，但是自卫队文化建设以及消除性别歧视，相对而言就显得道阻且长了。美国、英国和加拿大军方都曾坦承军营中存在的普遍“厌女”情绪，而自卫队中这种现象尤为严重，女性自卫队员在每一个岗位上的突破都面临着巨大的压力。这样的文化和氛围造成了自卫队中女队员的职位普遍符合“传统印象”——陆上自卫队女性干部中71%是医官和牙医。
现代科技的发展令军队越来越多的技术性岗位，可以忽略体能以及生理等方面的限制，这也为女性在军中发挥更大作用提供了更多可能性。而由于女性的一些特质，在一些军队建设及作战任务中，她们所发挥的作用甚至是无法替代的。
在未来的军队中女性更多的参与已经是不可扭转的大趋势。无论如何，为孕妇定制军装、拨款用于两性平等教育，以及改善洗浴设施等措施的出台，也能看出日本吸引女性参加自卫队以及引导新风气的决心和努力。作为“后进”国家的日本也希望能赶上这股潮流。
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