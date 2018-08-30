全球首开先河 东京试运营自动驾驶出租车

日媒称，两家日本公司27日在东京开始进行让普通乘客付费乘坐自动驾驶出租车的试验。
据日本《读卖新闻》8月28日报道，据从事自动驾驶技术开发的初创企业“ZMP”与出租车巨头日之丸交通介绍，自动驾驶出租车在公共道路上进行商业运营，在全球尚属首次。此举是为了验证自动驾驶出租车的安全性和可行性，2020年东京举办奥运会和残奥会时将投入使用。
报道称，这一试验在东京都的大手町至六本木之间单程为5公里的公路上进行，并将持续至9月8日。事前征集的乘客将乘坐自动驾驶出租车一天往返四次。单程费用为1500日元（约合人民币92元）。
自动驾驶出租车以厢式旅行车为基础，并安装了车载摄像机等多种设备。它可以自动识别行车路线和信号，自动进行切换，完成停止、前进、变更路线等动作，还可以通过智能手机app打开车门。
报道称，试验时，日之丸交通公司的驾驶员会坐在驾驶席和副驾驶席上，在发生紧急情况时可进行手动操作。据介绍，试验第一天自动驾驶出租车行驶顺利。东京都一名试乘男子说：“感觉跟乘坐由人驾驶的出租车差不多。比想象的更加顺利。”
报道还称，自动驾驶车辆需要事先读取道路宽度、信号位置等高精度地图数据。因此，比起私家自动驾驶汽车，在限定区域行驶的运营类自动驾驶车辆会更早上路。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost