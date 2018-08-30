美联航以货币标示台湾 台外交部感谢

中国大陆要求航空公司改变台湾标示名称，美国联合航空将台湾、中国、香港改为以“货币”标示，台湾外交部发言人李宪章当地时间8月29日对这种弹性做法表示感谢。
综合媒体8月29日报道，联合航空网站上，欧洲和中东地区，皆是以“国家-语言”的方式分类，但若点选到亚太地区，台、陆、港变成以“货币-语言”分类，分别为“新台币-繁体中文”、“人民币-简体中文”及“港币-繁体中文”的类别。
有网友将截图PO上PTT立刻引起讨论，纷纷笑称“好有创意”、“美国人：生意人无国界只认货币”、“不只台湾出现了，中国还消失了呢”、“中国人把全球逼出创意了”、“你说这不是故意我不相信XD”、“美国人真的创意无限”、“噗！很资本主义，认钱不认人”。
李宪章29日下午受访时表示，台外交部对航空公司这种弹性做法表示感谢，只要任何弹性做法能够彰显台湾主体性有别于中国大陆，不管用什么样的方式，外交部都乐观其成。
李宪章表示，中国大陆对于台湾打压无所不在，不仅打压台湾人在海外参加活动、台湾政府部门参加国际会议活动，也对其他国际企业、民航公司全面性打压，目的就是要矮化台湾，让台湾成为中国一部分，台湾万万不能接受，不仅政府部门要全力改变这个情况，也希望民众齐心一致支持政府作为。
台湾总统府发言人黄重谚29日表示，大陆近期在国际社会以威胁民间企业更改台湾名称在内，涉入各国内部事务，这些在在都引起各国疑虑，国际社会必须共同协力于减少、遏止这类行为的持续扩散，以维护国家自由民主以及国际社会的安全与稳定。 大陆官媒环球网也于29日发表文章喊话美联航，“别跟中国抖这机灵！”（多维新闻）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost