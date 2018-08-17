潜艇热潮之后 东南亚万吨战舰如雨后春笋般出现

两栖战舰、潜艇、战舰、巡逻艇应有尽有，一些东南亚国家军队的高级军官在这些武器模型面前驻足细细端详。

“ 这几天很忙，一点也闲不下来。不少高级军官来到了我们的展台，急切地想知道这些海军装备的性能、建造耗时等。 ” 一名防务公司的工作人坦言。

这是 2018 年 4 月马来西亚亚洲防务展上的 “ 火爆 ” 一幕，折射出东南亚地区国家增强海军力量建设的一大趋势。

眼下，东南亚国家正把有限的国防预算用于发展适合地区局势变化和国情的海军力量，在掀起潜艇装备热潮之后，万吨级两栖战舰成为不少东南亚国家竞相追逐的下一个目标。

据报道，印度尼西亚海军最新一艘万吨级船坞登陆舰 “ 三宝垄 ” 号（ KRI Semarang LPD-594 ），日前在位于泗水的 PT PAL 造船厂下水。 “ 三宝垄 ” 号属于 “ 望加锡 ” 级船坞登陆舰，该舰入列后，印度尼西亚海军将拥有 5 艘万吨级船坞登陆舰，在东南亚国家中名列前茅的两栖战力地位更加巩固。





印尼引领万吨战舰发展热潮

受海上地理和地区安全挑战双重因素的影响，东南亚国家的海军现代化计划体现了均衡化发展特征。这些计划不仅反映出独特的国家需求，也反映出不尽相同的经济状况，这就导致有必要区分轻重缓急。在这个均衡的系统中，长期以来两栖部队通常被视为海军中不那么 “ 迫切发展 ” 的分支 —— 居于装备导弹的水面舰艇和潜艇等其他高端装备之后。

但这几年，这种状况有了很大程度的改变，在导弹水面舰艇和潜艇的装备需求得到一定程度缓解之后，东南亚不少国家开始重视加强两栖战力的发展，竞相装备万吨级船坞登陆舰就是重要的表现，而印度尼西亚则是这些国家中的代表。

“ 三宝垄 ” 号属于印度尼西亚海军 “ 望加锡 ” 级船坞登陆舰，满载排水量约 1.1 万吨，可搭载 600 余名士兵和 3 架直升机，使用直升机和船坞中携带的登陆艇执行立体登陆作战任务。

作为两栖战舰， “ 望加锡 ” 级船坞登陆舰没有装备导弹和大口径舰炮，仅配备了用于自卫的小口径机关炮和机枪。

该项目最早源于韩印船坞登陆舰合作项目。 2003 年，韩国斗山重工造船工程有限公司为印尼海军设计和建造了 “ 泰加达普内 ” 号船坞登陆舰（ 2008 年，该舰改装为医院船并更名为 “ 苏哈洛博士 ” ）。印度尼西亚海军对 “ 泰加达普内 ” 号的表现颇为满意，决定增购这种战舰。 2004 年，印度尼西亚与 DaeSun 造船工程有限公司签订了价值 1.5 亿美元的合同，建造 4 艘略有改进的船坞登陆舰，并命名为 “ 望加锡 ” 级。





东南亚多国竞相加大投入

6 月 6 日，菲律宾海军 “ 达沃 ” 号战略运输舰率领一支 700 人的特遣队前往夏威夷，参加一年一度的 “ 环太平洋 ” 军演。这是 “ 环太平洋 ” 军演有史以来，菲律宾派出兵力规模最大的一次，最引人注目的是其万吨级战略运输舰首次参演。

“ 达沃 ” 号战略运输舰其实引进自印度尼西亚，与 “ 望加锡 ” 级船坞登陆舰同属同一个家族，尺寸和排水量相同，只是根据菲律宾需求在武器和电子设备上进行了更改。与印度尼西亚将 “ 望加锡 ” 级称为船坞登陆舰不同，菲律宾将其称为战略运输舰。

菲律宾一共引进了两艘战略运输舰，总价值 9200 万美元。首艘 “ 达打 ” 号于 2016 年服役，第二艘 “ 达沃 ” 号在去年 5 月交付部队。

“ 对于还经常使用二战时期建造的舰艇的菲律宾海军来说，两艘万吨级的战略运输舰加入部队，是装备层面一个非常大的进步。 ” 海军专家王云飞说。





看上 “ 望加锡 ” 级船坞登陆舰的东南亚国家除了菲律宾，还有缅甸。据美国《外交学人》此前报道，在东南亚掀起装备万吨两栖战舰热潮的背景下，缅甸海军曾与印度尼西亚造船公司接触，有意购买 “ 望加锡 ” 级。

作为东南亚地区实力较强的海军力量，马来西亚海军也提出了装备万吨级两栖战舰的计划。在其海军现代化计划 “15-to-5” 中，多用途通用支援舰（ MPCSS ）项目是这个计划中的一部分。该项目计划引进 2 艘排水量 12000-15000 吨的多用途两栖战舰。

近年来多场马来西亚国际防务展上，中国造船公司展出了 1.5 万吨级的两栖攻击舰模型。军事分析人士认为，此举表明中国正向马来西亚推销两栖战舰。值得一提的是，中国官方媒体去年 4 月刊发消息称，中马举行签约仪式，宣布中国将向马来西亚出口 4 艘濒海任务舰，这被认为是中马军事关系加强的一个标志性事件。

马来西亚官员表示，他们预计 15000 吨级的 MRSS 项目的第一艘将于 2018 年获得建造资金，最终的设计方案预计将于 2019 年选定。





新加坡目前还未装备万吨级两栖战舰，现役的 4 艘 “ 坚忍 ” 级登陆舰排水量 8000 余吨，但新加坡已经展开论证是否装备排水量更大的两栖战舰。 2017 年 8 月，新加坡国防部长黄永宏向国会介绍，新加坡武装部队（ SAF ）正在对海军采购大型多用途两栖船坞登陆舰（ LPDM ）的可行性进行评估。黄永宏承认，现役登陆舰还有不足，那就是它们的运送能力不足。因此，新加坡正在仔细研究是否有必要采购排水量更大的两栖舰，可以携带更多的直升机和货物。

由于新加坡造船工业技术较为先进，本国企业也能为海军提供万吨级两栖战舰。目前新加坡造船厂在 8000 吨级 “ 坚忍 ” 级基础上研制了 1.4 万吨满载排水量的 “ 坚忍 ” 级 140 型登陆舰，同时还独立设计了 1.6 万吨满载排水量的 “ 坚忍 ” 级 160 型直升机母舰，可以同时起降 4 架直升机。这些舰船只完成了概念性的设计，计划向新加坡海军和东南亚国家海军推销。





采用商业标准建造的价格优势

与外界关注度颇高的东南亚地区潜艇装备热潮相比，竞相装备万吨级两栖战舰这一现象的关注度弱了很多。潜艇作为水下攻击性装备，威慑力比两栖战舰大，往往被视为影响地区军力平衡的关键因素。

进入新世纪后，东南亚掀起了一场潜艇装备的热潮。印尼、马来西亚、新加坡、泰国和越南等国家纷纷引进了新型潜艇，这一地区潜艇数量从个位数增加至近 20 艘，而在这之前，东南亚地区只有印尼拥有两艘德制 209 型潜艇。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江表示，东南亚继潜艇之后掀起万吨级两栖战舰发展热潮与本地区地理环境有一定关系，岛屿众多，海岸线长，加上频发的自然灾害需要这种平时能够执行灾害救援任务的多功能大型两栖战舰。

路透社此前刊文报道认为，购买两栖类舰艇似乎正在成为东南亚国家的时尚。这种类型的战舰能够搭载坦克、直升机和部队，执行搜索、救援等多重任务。





美国《外交学者》网站此前在《东南亚新兴的两栖部队》一文中指出，东南亚地区把眼光投向 “ 人道援助和救灾 ” 动机之外， “ 两栖兴起 ” 现象可能在一定程度上是受地区外大国雄心勃勃的两栖部队计划影响。例如，澳大利亚两艘新的 2.6 万吨的 “ 堪培拉 ” 级两栖攻击舰已经服役，韩国 2013 年也简单透露了入手比现有的 1.9 万吨 “ 独岛 ” 号更大的两栖登陆舰的计划。

中国的两栖战舰力量进入新世纪后也有大跨步前进。中国官方媒体此前报道， 2 万吨级的 071 型船坞登陆舰（中国称综合登陆舰）建造数量达到近 5 艘，并且数量可能还会增加。

“ 东南亚地区近年来装备的大部分万吨级两栖战舰，在性能上和制造标准上无法与上述国家的万吨级以上的两栖战舰相提并论，像 ‘ 望加锡 ’ 级和 ‘ 达打 ’ 级都大量采用商业标准建造，价格相对来说非常低廉。 ” 王云飞说。

在他看来，价格因素也是东南亚地区近年来能够掀起万吨级两栖战舰装备热潮的重要原因之一。

采用商业标准建造万吨级两栖战舰造价仅为 4000 万美元左右，以 “ 望加锡 ” 级为例，每艘均价约为 3750 万美元，卖给菲律宾的 “ 达打 ” 级仅 4100 万美元，而采用军用制造标准的同类型战舰，造价一般在 2 亿美元左右。对于经费有限的大多数东南亚国家而言，商业标准建造的军舰在军事需求和价格上取得了平衡。

韩国提供技术建造的 “ 望加锡 ” 级船坞登陆舰正在扩大出口，除了印度尼西亚和菲律宾，秘鲁也购买了两艘，首艘已经在今年 6 月交付部队。





亚洲国际战略研究所执行主管蒂姆 · 赫胥黎认为，类似 “ 坚忍 ” 级船坞登陆舰（改进型排水量与 “ 望加锡 ” 级处于同一级别，但采用军用标准建造，造价约 1.2 亿美元）这样的战舰更加适合东南亚海军。 “ 这些多功能舰艇可以适应广泛的任务需求。对于需求多、预算少的东南亚海军而言，它们是理想选择， ” 赫胥黎说。

“ 适合用于非军事冲突的博弈 ”

王云飞认为，相对于潜艇这种进攻性色彩浓厚的武器，万吨级船坞登陆舰或者所谓的战略运输舰在政治和军事上的敏感性也比较弱。

“ 这些战舰尺寸和排水量比较大，适合长时间海上部署，尤其适合用于非军事冲突的博弈。 ” 他说。

在菲律宾 “ 达打 ” 号战略运输机服役之时，对该舰的用途，菲方一直试图弱化它的军事潜力，以免与南海局势进行联系。但菲律宾一些分析人士接受本国媒体采访时仍认为，战略运输舰将在菲海军中扮演重要角色，不但可在救灾中执行人道主义援助任务，而且可以让菲海军理论上具备立体登陆能力，可为菲律宾争夺南海添加筹码。





“ 一个有意思的地方是，一些国家将这些军舰命名为战略运输舰或多用途任务舰，降低它的军事色彩，更好用于地区海洋争端，比如南海，毕竟这种万吨级战舰在面对几千吨的军舰或执法船对峙的时候优势还是更多的。但无论命名怎么变化，这些军舰本质上还是两栖战舰。 ” 中国军事专家韩东分析指出。

不过，路透社近日刊文认为，东南亚地区万吨级两栖战舰装备热潮没必要过多与南海局势进行联系。文章称，东南亚确有个别国家不断在南海挑衅，但从购买的舰艇类型上看，各国注重的是舰艇的多功能性，而不是战争属性，更不是海上争端的工具。

“

随着经济的发展和国防需求的变化，东南亚地区国家海军近几年发展比较快一些，但不是完全为了在南海加强军事存在或对抗。

”

李明江向澎湃新闻表示，

“

东南亚国家领导人心里很清楚，无论军力如何发展，即使联合起来也无法与大国相抗衡，潜艇热潮也好，万吨级两栖战舰热潮也罢，还是偏向于本国防卫。

”

Twitter

sgnypost





