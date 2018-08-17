曾被印度人视作“骄傲”的男孩 如今或遭驱逐出境

他，是个9岁的印度男孩：1年前，还站在洪水里向印度国旗敬礼；一年后，就面临遣返。
据英国《卫报》当地时间8月16日报道，印度近日的一次大规模人口筛查，使多达400万孟加拉裔失去公民资格，成为了“难民”。这其中，有一位9岁的小男孩，他去年因为在洪水中向印度国旗敬礼而走红网络。
这名小男孩名叫海德尔·阿里·汗（Haider Ali Khan）。去年8月，洪水侵袭了印度东北方毗邻孟加拉国的阿萨姆邦。
8月15日，印度独立70周年纪念日，海德尔就站在洪水中，向印度国旗敬礼，水已经漫到了海德尔的胸口。边上是他的老师，和另外两个男孩。
当时，这张照片在社交网络上广泛传播，被当成“印度骄傲”和“印度韧性”的一个典型。
可讽刺的是，1年后的今天，海德尔需要努力证明自己是印度人，才能避免被驱逐出镜。
7月30日，海德尔所在的阿萨姆邦公布最新的国家公民名单（NRC），有400万孟加拉裔成为了“非法公民”，占阿萨姆邦人口的12%。
这是一个历史遗留问题。1971年3月26日，孟加拉国宣布自巴基斯坦独立，随后有大量的穆斯林难民从孟加拉逃往印度阿萨姆邦。很多人都已在印度成家立业，落地生根。
这些人作为阿萨姆邦的少数民族一直以来和当地印度教徒关系恶劣，印度政府本次的人口筛查更是加重了这些人对于被当局迫害的担忧。
据悉，这400万孟加拉裔被要求提供身份证明，所有那些在筛查中无法证明自己在1971年3月24日之前来到印度的人，都将失去选举权，并被驱逐出境。
那位去年和海德尔一起出现在照片里的，穿着白衣的老师表示，这周，海德尔已经向政府提交相关数据，以证明他是印度公民。
而他的母亲、兄弟和其他亲属，都在公民名单里，只有海德尔没有。
《卫报》分析称，印度是否真的能驱逐大量的人还不清楚：它与孟加拉国没有遣返条约，孟加拉政府坚称，这是印度内部的问题。
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