曾被印度人视作“骄傲”的男孩 如今或遭驱逐出境

他，是个 9 岁的印度男孩： 1 年前，还站在洪水里向印度国旗敬礼；一年后，就面临遣返。





据英国《卫报》当地时间 8 月 16 日报道，印度近日的一次大规模人口筛查，使多达 400 万孟加拉裔失去公民资格，成为了 “ 难民 ” 。这其中，有一位 9 岁的小男孩，他去年因为在洪水中向印度国旗敬礼而走红网络。

这名小男孩名叫海德尔 · 阿里 · 汗（ Haider Ali Khan ）。去年 8 月，洪水侵袭了印度东北方毗邻孟加拉国的阿萨姆邦。

8 月 15 日，印度独立 70 周年纪念日，海德尔就站在洪水中，向印度国旗敬礼，水已经漫到了海德尔的胸口。边上是他的老师，和另外两个男孩。

当时，这张照片在社交网络上广泛传播，被当成 “ 印度骄傲 ” 和 “ 印度韧性 ” 的一个典型。





可讽刺的是， 1 年后的今天，海德尔需要努力证明自己是印度人，才能避免被驱逐出镜。

7 月 30 日，海德尔所在的阿萨姆邦公布最新的国家公民名单（ NRC ），有 400 万孟加拉裔成为了 “ 非法公民 ” ，占阿萨姆邦人口的 12% 。

这是一个历史遗留问题。 1971 年 3 月 26 日，孟加拉国宣布自巴基斯坦独立，随后有大量的穆斯林难民从孟加拉逃往印度阿萨姆邦。很多人都已在印度成家立业，落地生根。

这些人作为阿萨姆邦的少数民族一直以来和当地印度教徒关系恶劣，印度政府本次的人口筛查更是加重了这些人对于被当局迫害的担忧。

据悉，这 400 万孟加拉裔被要求提供身份证明，所有那些在筛查中无法证明自己在 1971 年 3 月 24 日之前来到印度的人，都将失去选举权，并被驱逐出境。

那位去年和海德尔一起出现在照片里的，穿着白衣的老师表示，这周，海德尔已经向政府提交相关数据，以证明他是印度公民。

而他的母亲、兄弟和其他亲属，都在公民名单里，只有海德尔没有。

《卫报》分析称，印度是否真的能驱逐大量的人还不清楚：它与孟加拉国没有遣返条约，孟加拉政府坚称，这是印度内部的问题。

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