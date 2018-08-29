印尼78岁亿万富翁拿下亚运会铜牌

2018 亚运会正在印度尼西亚雅加达如火如荼地展开，而在赛场上的一位 78 岁的选手则是吸引了全球媒体的关注 —— 他就是印度尼西亚亿万富翁黄惠祥。黄惠祥和同伴们在亚运会的超级混合团体桥牌项目中最终拿到了铜牌。而在谈及桥牌时，黄惠祥认为这项运动不仅适用于老年人，并将拿到冠军的中国视作榜样。

综合 BBC 及《雅加达邮报》 28 日报道，黄惠祥是印度尼西亚首富，他的资产为 117 亿美元左右，在全球富翁排名中位列第 75 位。有关他将参加亚运会的消息一经传出，就立即在网络上引发了关注。在早前举行的雅加达亚运会桥牌项目超级混合团体赛中，他和 5 名队友最终拿到了铜牌，传统强队中国桥牌队则战胜中国香港队，历史性地夺得桥牌在亚运会的第一金。





“ 如果你想成为一名优秀的商人或是优秀的领导者，那么你就应该打桥牌。 ” 黄惠祥这样表示，他称自己第一次接触这项运动是在 6 岁的时候，当时在观看自己的叔叔打桥牌。多年后，黄惠祥决定认真对待这项运动，他认为这是一种 “ 决策游戏 ” ，有助于自己从商。 “ 桥牌就像做生意。首先你得到数据和信息，之后进行分析，并作出决定。所以我认为从商、现实生活和桥牌都是一样的。 ”





黄惠祥也认为，桥牌这项运动没有年龄限制，而且并不仅仅是为老年人准备的。据悉，黄惠祥也是东南亚桥牌联合会的主席。在亚运会组织者宣布将在

2018

年的赛程中加入桥牌之后，世界桥牌联合会也对他的

“

出色工作和坚持不懈的努力

”

表示敬意。

2017

年，世界桥牌联合会还曾向黄惠祥颁发了特别金奖，以表彰他为亚洲奥林匹克理事会大会所做的努力。

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