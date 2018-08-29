看上印度版"支付宝"？巴菲特计划收购Paytm母公司3％至4％股权

台媒称，巴菲特的伯克希尔-哈撒韦（Berkshire Hathaway）公司，正在洽谈投资印度版“支付宝”Paytm的母公司One97 Communications，这是巴菲特第一次将目光转向南亚市场。
据台湾《工商时报》网站8月28日援引印度《经济时报》报道，熟知内情人士表示，伯克希尔计划对Paytm母公司投资200亿至250亿卢比（3亿至3.5亿美元），拟收购该公司3％至4％的股权。
报道称，若伯克希尔成功投资Paytm股权，可协助Paytm巩固龙头地位，抵挡Flipkart旗下Phonepe和谷歌的Tez等对手的竞争。
消息人士透露，这起交易可望于未来几周敲定，Paytm的估值料将超过100亿美元。伯克希尔财务长汉柏格（Marc Hamburg）和Paytm未对本消息表示意见。
Paytm的主要投资人含大陆电商阿里巴巴集团与日本软银，合计持有Paytm约六成股权。Paytm创办人兼执行长夏尔马（Vijay Shekhar Sharma）持有16％股权。
报道称，内情人士表示，“伯克希尔对于Paytm在短时间创造的规模印象深刻。他们明白在科技公司开始获利之前，会先经历一段亏损期。”
报道称，巴菲特几年前还对上市科技股敬而远之，此次交易将是巴菲特首次投资仍无获利的私人科技公司，可见，巴菲特看好印度科技市场的潜力。
Paytm上月表示，依据6月份的业务表现，按年率计算，公司共处理50亿笔交易，总交易金额达500亿美元。据Paytm呈交主管机关的文件显示，截至2017年3月的会计年度，Paytm总收入年增38％至82.8亿卢比，净损为89.96亿卢比。
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