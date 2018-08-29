看上印度版"支付宝"？巴菲特计划收购Paytm母公司3％至4％股权

台媒称，巴菲特的伯克希尔 - 哈撒韦（ Berkshire Hathaway ）公司，正在洽谈投资印度版 “ 支付宝 ”Paytm 的母公司 One97 Communications ，这是巴菲特第一次将目光转向南亚市场。





据台湾《工商时报》网站 8 月 28 日援引印度《经济时报》报道，熟知内情人士表示，伯克希尔计划对 Paytm 母公司投资 200 亿至 250 亿卢比（ 3 亿至 3.5 亿美元），拟收购该公司 3 ％至 4 ％的股权。





报道称，若伯克希尔成功投资 Paytm 股权，可协助 Paytm 巩固龙头地位，抵挡 Flipkart 旗下 Phonepe 和谷歌的 Tez 等对手的竞争。





消息人士透露，这起交易可望于未来几周敲定， Paytm 的估值料将超过 100 亿美元。伯克希尔财务长汉柏格（ Marc Hamburg ）和 Paytm 未对本消息表示意见。





Paytm 的主要投资人含大陆电商阿里巴巴集团与日本软银，合计持有 Paytm 约六成股权。 Paytm 创办人兼执行长夏尔马（ Vijay Shekhar Sharma ）持有 16 ％股权。





报道称，内情人士表示， “ 伯克希尔对于 Paytm 在短时间创造的规模印象深刻。他们明白在科技公司开始获利之前，会先经历一段亏损期。 ”





报道称，巴菲特几年前还对上市科技股敬而远之，此次交易将是巴菲特首次投资仍无获利的私人科技公司，可见，巴菲特看好印度科技市场的潜力。





Paytm 上月表示，依据 6 月份的业务表现，按年率计算，公司共处理 50 亿笔交易，总交易金额达 500 亿美元。据 Paytm 呈交主管机关的文件显示，截至 2017 年 3 月的会计年度， Paytm 总收入年增 38 ％至 82.8 亿卢比，净损为 89.96 亿卢比。





去年

Paytm

得到软银的愿景基金

10

亿美元投资后，估值升至

70

亿美元左右，今年稍早次级股票销售再让估值升至约

100

亿美元。

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