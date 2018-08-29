禁渔期规定现分歧 英法渔民上演“扇贝大战”

曾经历 “ 特拉法加海战 ” 的英法两国近日 “ 战火重燃 ” ，但和两百多年前不同，这一次的导火索竟是深海扇贝。据法国《欧洲时报》 8 月 29 日报道，英法两国渔船 28 日在英吉利海峡发生对峙，法国渔民试图将英国同行从相关海域中驱逐出去。双方发生口角并互扔石头，所幸未造成人员受伤。

法国诺曼底地区渔业协会主席迪米特里 • 罗戈夫 (Dimitri Rogoff) 描述称， 40 多艘来自法国诺曼底贝桑于潘港、库尔瑟勒、维斯特勒昂等地的船只，于当地时间 27 日夜间进入附近海域，以阻止在此 “ 盗捕 ” 扇贝的英国渔民。法国渔民要求对方停止作业，双方随后发生口角，并逐步演变为互扔石头攻击，但并未造成人员受伤或设备损坏。势单力薄的英国渔民几乎被法国渔民包围，随后离开这片海域。

罗戈夫指出，这次英法渔民冲突源于 “ 禁渔期 ” 规定。出于保护渔业资源的考虑，法国渔民只能在每年的 10 月 1 日至次年 5 月 15 日期间捕捞扇贝，但英国渔民却不受此项规定限制。因此，法国渔民要求后者不得越过从 Barfleur 至 La Poterie-Cap-d'Antifer 的分界线进行作业。





法国 France bleu 电台则表示，当时英国渔民正在一片方圆 12 英里的公海区域进行捕捞，不受法国的行业日程表限制，因此严格来说并无违法之处。

报道称，近年来，英法渔民在扇贝打捞问题上的矛盾愈发激化。更为复杂的是，英国退欧之后，同时意味着退出欧盟共同渔业政策框架，因此需要和欧盟重新谈判捕捞配额。无论相关协议是否能够达成，在实际操作中都可能导致未来英国同海上邻国、尤其是法国之间的渔业争端进一步升级。

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