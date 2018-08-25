欧盟援助伊朗1800万 德媒：担心欧盟遭到美国制裁

“ 欧盟迈出危险性的一步！ ” 欧盟 23 日宣布援助伊朗 1800 万欧元，德国媒体对此表示担忧，怕欧盟遭到美国制裁。





德国《图片报》 24 日报道称，欧盟委员会 23 日在一份声明中表示， 1800 万欧元将被 “ 一分为三 ” ：其中 800 万欧元将用于支持伊朗私营部门，尤其是有潜力的中小企业，帮助伊朗拓展产业价值链； 800 万欧元帮助伊朗政府应对环境方面的挑战，包括为伊朗提供环保技术等；余下的 200 万欧元则用于帮助伊朗政府减轻毒品构成的危害。 2015 年伊核协议达成后，欧盟同意给予伊朗 5000 万欧元的援助。这次的 1800 万欧元援助是其中一部分。

《图片报》报道称，欧盟此举旨在帮助伊朗抵消因美国恢复制裁所受的损失，维护伊核协议，表明 “ 欧盟坚定站在伊朗一边 ” 的立场。 欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼 23 日说，欧盟致力于维护伊核协议，这笔拨款将用于拓展欧盟与伊朗在一些领域的经济关系，这些领域直接关系欧盟民众利益。欧盟国际合作与发展专员米米察则补充说，这些措施是欧盟支持伊朗人民和平和发展的证明。

不过德国新闻电视台表示，欧盟此举表明它已经

“

参与到德黑兰与华盛顿的斗争中

”

，走出了危险的一步，可能遭到特朗普政府的报复，欧洲公司可能会被制裁，欧美贸易协议也将面临更多变数。

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