美国向菲律宾兜售F-16战机 杜特尔特：没用不买

美国特朗普政府希望加强对外军售，以刺激国内经济发展，频频向各国兜售军备。近日，外媒报道称，美国政府有意向菲律宾出售美制 F-16 战机，不料却碰了一鼻子灰，遭到菲律宾总统杜特尔特的果断回绝。

美国有线电视新闻网（ CNN ）报道称，当地时间周四（ 23 日），菲律宾总统杜特尔特在达沃市举行的菲武装部队东棉兰老岛司令部十二周年庆典上，将美国国务卿迈克 · 蓬佩奥（ Mike Pompeo ）、商务部长威尔伯 · 罗斯（ Wilbur Ross ）以及国防部长詹姆斯 · 马蒂斯（ James Mattis ）三位美国高官写给他的信件内容公之于众，信中写道， “ 为了美菲两国的共同利益，我们希望两国能进行一些重大的国防装备合作 ” ，信中还写到，希望菲方购买包括洛克希德 · 马丁公司的 F-16 战机以及美方提供的作战直升机等。

然而，杜特尔特断然拒绝了美方的 “ 好意 ” ， “ 我们不需要 F-16 战机，购买它没有一点用 ” ，他说，菲律宾没有与别的国家开战，因此不需要 F-16 战机。





据菲律宾《星报》报道，杜特尔特指出，三位美国高官试图请他会面，讨论如何加强美菲在安全和贸易方面的合作，他们还强调了美国作为国防供应商过往的 “ 好成绩 ” ，表示美国有能力向菲律宾供应军备，是 “ 无与伦比的供应商 ” 。

杜特尔特则毫不客气地回应说， “ （美国）拿什么保证我能得到购买的东西。如果我买了一打 F-16 ，他们能送货吗？他们连 M16 步枪都不能交付。 ”

杜特尔特还生气地指出，菲律宾曾向美国购买了的 6 架直升机，都是被北约过度使用的旧飞机，美国翻新之后买给了菲律宾，其中 3 架飞机在执行任务中坠毁，他也因此对遇难飞行员深感愧疚。 “ （美国）现在又让我购买军备，先向我证明你们的诚意再说 ” ，杜特尔特说道。

不过，杜特尔特也表示，自己不排斥与这三位美国官员会面，讨论相关协议以及美菲之间的关系，但他绝对不会去美国，也没有时间去。

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