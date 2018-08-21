中华人民共和国政府和马来西亚政府联合声明（全文）
一、应中华人民共和国国务院总理李克强邀请，马来西亚总理马哈蒂尔于2018年8月17日至21日对中国进行正式访问。
二、访问期间，中国国家主席习近平会见马哈蒂尔总理，李克强总理同马哈蒂尔总理举行会谈，全国人大常委会委员长栗战书会见马哈蒂尔总理。两国领导人在诚挚友好的气氛中，回顾中马友好交往历史，规划两国关系未来发展，并就共同关心的地区和国际问题深入交换看法。
三、中方预祝马来西亚在马哈蒂尔总理和新政府领导下，国家发展取得更大进步。马方高度评价中国改革开放四十年伟大成就，祝愿中国人民继续朝着“两个一百年”奋斗目标不断取得新的胜利。
四、双方一致认为，中马传统友谊深厚，两国既是全面战略伙伴，也是务实合作伙伴。当前两国都站在各自国家发展新的历史起点上，双方对两国关系发展前景充满信心，将从战略大局和长远出发，在相互尊重、平等互利基础上，进一步增进政治互信，深化务实合作，推动中马全面战略伙伴关系持续稳步发展。马方重申坚定奉行一个中国政策。
五、双方同意保持密切高层交往，加大治国理政经验交流，加强双边关系战略规划，就重大地区国际问题及时沟通。双方将持续扩大两国政府部门、政党、立法机构、军队、地方、民间交流合作，汇聚社会各界力量，推动中马关系全方位多层次发展。
六、马方欢迎、支持并将继续积极参与“一带一路”合作。双方将加快落实两国政府《关于通过中方“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”倡议推动双方经济发展的谅解备忘录》，探讨制定相关规划纲要。
七、双方对当前两国经贸关系感到满意，同意共同编制两国《经贸合作五年规划（2018－2022）》。双方欢迎彼此在相互尊重、平等互利基础上开展双向投资，鼓励在信息通信技术、数据分析、设计研发、物联网、云计算和人工智能等高价值领域开展技术转移等合作。双方同意发挥好“两国双园”联合协调理事会机制作用，共同推进中马钦州产业园和马中关丹产业园建设。
八、双方将继续加强基础设施、产能、农渔业等领域合作，积极拓展电子商务、互联网经济以及科技、创新等领域合作，并将启动商签双边跨境电子商务合作谅解备忘录，为中小企业提供机遇。双方将努力扩大贸易规模，通过双边和地区合作维护金融稳定，改善营商环境，鼓励双向投资，支持中小企业和服务机构间合作。中方欢迎马方参加首届中国国际进口博览会。
九、棕榈油和橡胶等货物贸易具有重要意义，双方领导人注意到棕榈油及相关产品在中国食品和非食品领域的广泛应用。
十、双方认为旅游在促进人文交流、社会经济可持续发展及增进两国相互理解方面具有重要意义。双方同意加强、深化并扩大有关合作，并宣布2020年为“中马文化旅游年”。
十一、双方积极评价两国防务领域的良好合作以及在执法安全和反恐领域的合作成果，将继续提升上述领域交流合作水平，共同维护地区安全稳定。双方同意加强两军高层交往，继续推动两国国防部直通电话建设。双方对联合开发建造濒海任务舰合作进展感到满意。双方同意适时召开中马第四次打击跨国犯罪合作联合工作组会议。两国均致力于建设廉洁社会，同意加强反腐倡廉合作。
十二、双方积极评价中国－东盟关系发展，对今年共同纪念中国－东盟建立战略伙伴关系15周年和举办“中国－东盟创新年”表示欢迎，愿共同制定《中国－东盟战略伙伴关系2030年愿景》，深入推进东亚经济共同体建设，争取早日达成“区域全面经济伙伴关系协定”。马方欢迎中方提升与东盟东部增长区合作。
十三、双方强调维护南海和平、安全与稳定及航行自由和安全的重要性，认为各直接有关主权国家应根据包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法原则，通过友好磋商和谈判以和平方式解决争议。双方强调各方应保持克制，不采取使争议复杂化、扩大化的行动。双方将同其他东盟国家一道，全面有效落实《南海各方行为宣言》，积极推进海上务实合作和“南海行为准则”磋商，争取在协商一致基础上早日达成有效的“准则”。
十四、双方一致认为，多边事务合作是两国全面战略伙伴关系的重要组成部分，将加大在联合国等多边机制内合作，共同推动南南合作，维护广大发展中国家权益，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。双方将共同坚持多边主义，抵制贸易保护主义和单边主义，维护《联合国宪章》宗旨和原则，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。
十五、访问期间，中马续签了《中国人民银行与马来西亚国家银行双边本币互换协议》，签署了《中华人民共和国财政部与马来西亚证券监督委员会跨境会计审计执法合作备忘录》《中华人民共和国海关总署与马来西亚农业与农基产业部关于马来西亚冷冻榴莲输华检验检疫要求的议定书》《海南省农垦总局（海南省农垦投资控股集团有限公司）与马来西亚橡胶局关于橡胶沥青路面技术和割胶自动化技术及商业化合作谅解备忘录》《清华大学与马来西亚棕榈油局关于马来西亚棕榈油生物燃料技术发展及促进的谅解备忘录》等合作文件。
十六、双方对马哈蒂尔总理访华取得的成果表示满意。马哈蒂尔总理对中国政府和人民的热情友好接待表示感谢，并邀请李克强总理在双方方便时访问马来西亚。李克强总理愉快地接受了邀请。（新华社）
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