裕仁天皇侍从日记公开：天皇战后仍苦恼战争责任

俄罗斯卫星网8月23日报道称，日本共同社日前得到了长期负责照顾该国裕仁天皇身边事务侍从的日记，其中提及1987年4月时，年85岁的昭和天皇曾就战争责任吐露苦恼，并称“长久活下去也没用”。
1926年，裕仁成为日本第124代天皇，改元昭和，又称昭和天皇。共同社称，他的侍从小林忍（已故）的日记再次揭示出，经历了中日战争和太平洋战争的昭和天皇直到晚年仍对战争责任感到在意，这本日记可以说是昭和后半期的重要史料。
昭和天皇直到晚年仍屡屡成为论战的焦点，例如在1988年12月，时任长崎市长的本岛等（已故）发言称“认为天皇负有战争责任”引发议论。
据报道，小林忍在1987年4月7日的日记中写着“昨晚的事”，或描述的是昭和天皇于前一天在所居的皇宫向值班的小林直接倾诉的场面。当时宫内厅正在讨论为昭和天皇减轻负担的措施。 日记中写道，昭和天皇表示：“减轻工作负担，低调地长久活下去也没用。只会看到听到更多痛苦的事情。兄弟等近亲遭遇不幸，还被提及战争责任。”
从日记中可以看出，昭和天皇直到晚年仍然对发起日中战争和太平洋战争的责任问题表示不安。此外，昭和天皇为刚去世不久的弟弟高松宫感到难过。在此前另一位天皇侍从卜部亮吾（已故）已公开的日记中，4月7日也记载道“（昭和天皇）提到长久活下去不是什么好事”。这与小林记述的内容相符。
共同社称，1986年3月，日本共产党众议员正森成二（已故）曾在众院预算委员会会议上追究天皇的责任称：“鲁莽开战将日本推向倾覆边缘的人是谁？”他与首相中曾根康弘展开了激烈争论。
年4月29日，昭和天皇在皇宫宫殿举行的天皇诞生日宴会上因呕吐而退席。当年9月接受手术后一度康复，但在1988年9月吐血而再次病倒，后于1989年1月7日去世。
小林为人事院出身，从1974年4月起至香淳皇后2000年6月去世成为昭和天皇的侍从，他在这26年间几乎每天都会写日记。共同社得到了这本日记后暂代其遗属进行保管。
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