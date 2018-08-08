文在寅叮嘱后 三星宣布韩国史上最大投资就业计划

7 月 9 日，韩国总统文在寅在印度三星电子工厂竣工仪式上，与该公司副会长李在镕见面时，叮嘱三星扩大在韩投资创造更多岗位。如今，三星果然公布了一份大手笔的国内投资就业计划。

据韩联社 8 日报道，三星集团当天表示，将在未来 3 年新增投资 180 万亿韩元，录用 4 万名新员工。报道强调，这是韩国单一企业集团史上最大规模的投资就业计划。





三星计划投资额中，约占 72% 的 130 万亿韩元将投在韩国国内，三星希望借此间接创造 70 万个就业岗位。

三星将 25 万亿韩元集中投入人工智能、 5G 、生物技术、汽车半导体这 4 大新兴产业，打造未来增长引擎。





三星还将凭借软件研发优势和创业扶持经验带头创造青年就业岗位，将与中小企业协同发展的扶持项目规模增至 4 万亿韩元。未来 5 年，将与中小企业风险创业部联合筹措 1100 亿韩元，为 2500 家中小企业实现工厂智能化并开拓销路。

在工厂智能化方面，援助对象还包括与三星没有合作关系的中小企业，将优先扶持落后地区企业和积极招收残疾人和女性的企业。三星将另建面向第三级供应商的

7000

亿韩元基金，并在

5

年内为

1

万名求职者提供软件培训机会，并支持

500

个创业项目。

Twitter

sgnypost





