文在寅叮嘱后 三星宣布韩国史上最大投资就业计划

7月9日，韩国总统文在寅在印度三星电子工厂竣工仪式上，与该公司副会长李在镕见面时，叮嘱三星扩大在韩投资创造更多岗位。如今，三星果然公布了一份大手笔的国内投资就业计划。
据韩联社8日报道，三星集团当天表示，将在未来3年新增投资180万亿韩元，录用4万名新员工。报道强调，这是韩国单一企业集团史上最大规模的投资就业计划。
三星计划投资额中，约占72%的130万亿韩元将投在韩国国内，三星希望借此间接创造70万个就业岗位。
三星将25万亿韩元集中投入人工智能、5G、生物技术、汽车半导体这4大新兴产业，打造未来增长引擎。
三星还将凭借软件研发优势和创业扶持经验带头创造青年就业岗位，将与中小企业协同发展的扶持项目规模增至4万亿韩元。未来5年，将与中小企业风险创业部联合筹措1100亿韩元，为2500家中小企业实现工厂智能化并开拓销路。
在工厂智能化方面，援助对象还包括与三星没有合作关系的中小企业，将优先扶持落后地区企业和积极招收残疾人和女性的企业。三星将另建面向第三级供应商的7000亿韩元基金，并在5年内为1万名求职者提供软件培训机会，并支持500个创业项目。
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