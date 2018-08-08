当代资本主义正面临多重挑战

《日本经济新闻》 8 月 6 日刊载题为《资本主义需要提前防范的挑战》的文章称，当代资本主义正面临着挑战：民粹主义对 “ 自由主义国际秩序 ” 形成的挑战，以及超越人类认知水平的人工智能登场。





文章称，保护主义在世界范围内显著抬头。当代民粹主义的崛起源自金融资本主义过度扩张导致的全球性金融危机和贫富不均。此外，利用数字技术和人才的初创企业和对技术革新反应迟缓的企业之间，差距逐步拉大。





文章称，要维系自由主义国际秩序，需要让不依赖于民粹主义的美国式资本主义焕发新生。哥伦比亚大学教授埃德蒙德 · 菲尔普斯基于美国腾飞时代（ 1820 年到 1960 年）的经验，提出寻求通过草根民主主义和草根冒险主义的重生实现美国复兴。更加自由的秩序是由 “ 独立的个人 ” 领导力支撑起来的，这一点不能被忘记。





文章称，另一方面，欧洲的社会民主主义型资本主义是基于社团主义形成的系统。菲尔普斯教授认为，这种类型的资本主义未来将会退出历史舞台，并且会像战前的意大利和德国那样，形成将民间部门置于国家从属地位的 “ 被压抑的经济社会系统 ” 。





文章称，但是，世贸组织前总干事拉米反驳说，正是由于美国式的资本主义缺少社会保障和社会协作的概念，才会导致贸易保护主义的盛行。

文章认为，当代资本主义面临的再一个挑战是与人类水平相当，或者将要超越人类的人工智能的出现。





文章称，计算机之父冯 · 诺依曼的 “ 自动机 ” 研究预见到了科技奇点的到来。他还预测，到 2030 年人工智能将与人脑相当，到 2045 年人工智能就将超越人类的认知水平。一旦与人脑相当的人工智能被创造出来，以人口下降为首的诸多社会问题也变得容易解决。





文章称，人工智能已经通过深度学习有了自己的眼睛，在生物进化历程中，眼睛的出现促成了约 5.3 亿年前的寒武纪生命大爆发，实现生物进化过程的飞跃。





文章认为，有科学家担忧，超越人类的人工智能比人类更聪明，存在因 “ 人类无用 ” 而将人类毁灭的风险。在经济层面，能够与人工智能融合实现人类能力大幅提升的人工智能部门，和由无法与人工智能融合的人类组成的非人工智能部门之间，将产生巨大的不平等，从而引发大规模技术性失业。





文章称，美国弗吉尼亚大学副教授科里奈克与哥伦比亚大学教授约瑟夫

·

施蒂格利茨认为，生产率指数式增长的人工智能部门可能夺走非人工智能部门的人们生存所必需的资源。在发生这种情况之前，我们需建立确保整个人类生存所必需的资源的机制。对

IT

巨头们在税制和竞争法上形成制约也可以说是一种预告吧。

Twitter

sgnypost





