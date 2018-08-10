接连爆出性侵指控 印度政府关闭26个儿童收容中心

印度近期发生的儿童性侵事件正持续发酵。
据《印度斯坦时报》8月10日消息，印度6个邦的28个儿童收容中心被关闭。过去数周，印度至少两处儿童收容中心涉嫌发生儿童性侵事件，9日，印度妇女及儿童发展部长莫妮卡。甘地（Maneka Gandhi）宣布关闭了全国6个邦的28个儿童收容中心。
此外，据甘地透露，她所在的妇女及儿童发展部已要求印度所有地方政府首席秘书官在9月15日之前检查此类设施，并提交报告。
此前，印度北方邦城镇德奥里亚（Deoria）一名13岁女童从收容中心逃出后报警，她告诉警方，夜晚有人会开车来接女童，天亮后才把她们送回收容所，而女童回来时都哭泣。接获通报后，德奥里亚警方从一所儿童收容中心救出23名儿童和女性。
据悉23人中有18人与收容中心运营者吉里贾·特里帕蒂（Girija Tripathi）提供的名单相符，另有5人不在名单上。
报道称，被解救人员中，包括5名年龄在8至12岁的女童，十几名13至19岁少女和两名30岁以上女性。另有三名男童分别为2岁、4岁、10岁。
北方邦妇女与儿童福利部部长表示，已指示北方邦地方官员审查区内所有儿童收容所。
数周前，靠近北方邦的比哈尔邦（Biha）的一所收容所也被突击检查，警方救出了29名儿童，并以涉及强奸等罪名逮捕10人。
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