接连爆出性侵指控 印度政府关闭26个儿童收容中心

印度近期发生的儿童性侵事件正持续发酵。

据《印度斯坦时报》 8 月 10 日消息，印度 6 个邦的 28 个儿童收容中心被关闭。过去数周，印度至少两处儿童收容中心涉嫌发生儿童性侵事件， 9 日，印度妇女及儿童发展部长莫妮卡。甘地（ Maneka Gandhi ）宣布关闭了全国 6 个邦的 28 个儿童收容中心。





此外，据甘地透露，她所在的妇女及儿童发展部已要求印度所有地方政府首席秘书官在 9 月 15 日之前检查此类设施，并提交报告。

此前，印度北方邦城镇德奥里亚（ Deoria ）一名 13 岁女童从收容中心逃出后报警，她告诉警方，夜晚有人会开车来接女童，天亮后才把她们送回收容所，而女童回来时都哭泣。接获通报后，德奥里亚警方从一所儿童收容中心救出 23 名儿童和女性。

据悉 23 人中有 18 人与收容中心运营者吉里贾 · 特里帕蒂（ Girija Tripathi ）提供的名单相符，另有 5 人不在名单上。

报道称，被解救人员中，包括 5 名年龄在 8 至 12 岁的女童，十几名 13 至 19 岁少女和两名 30 岁以上女性。另有三名男童分别为 2 岁、 4 岁、 10 岁。

北方邦妇女与儿童福利部部长表示，已指示北方邦地方官员审查区内所有儿童收容所。

数周前，靠近北方邦的比哈尔邦（

Biha

）的一所收容所也被突击检查，警方救出了

29

名儿童，并以涉及强奸等罪名逮捕

10

人。

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