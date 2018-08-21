特朗普再批米勒调查是政治迫害 否认白宫顾问麦克加恩背叛

法媒称，美国总统特朗普8月19日怒斥针对俄罗斯干预2016年美国总统选举展开的调查是“最恶劣的麦卡锡主义”。他还抨击了一篇新闻报道，该报道说白宫顾问向调查人员提供了关于总统在目前正受到审查的关键时刻所作所为的详细证词。
据法新社8月19日报道，特朗普在凌晨发布的一系列“推文”中说，他一直鼓励白宫顾问唐·麦克加恩及其他助手在向特别检察官罗伯特·米勒作证时实话实说，因为这有助于让俄罗斯问题迅速画上句号。
报道称，不过特朗普对《纽约时报》在头版报道中的说法感到愤怒。报道说，麦克加恩为了让自己不惹上官司，全力配合调查。在最近9个月历时30个小时的作证期间，他给米勒团队提供了比总统所了解的更多的内容。
特朗普称这篇报道是“假新闻”，他似乎对关于麦克加恩可能是像约翰·迪安这种“鼠辈”的暗示格外愤怒，迪安是曾在“水门事件”中作出不利于理查德·尼克松的证词的前白宫顾问。
特朗普说：“失败的《纽约时报》写了一篇文章，让人觉得白宫顾问似乎背叛了总统，而事实上恰恰相反——这两名假记者知道这一点。这就是为什么假新闻媒体已经成了人民公敌。这对美国来说太糟糕了！”
报道称，米勒正在调查特朗普是否企图妨碍司法，以及他的竞选活动是否与俄罗斯的秘密活动勾结，从而让2016年总统大选朝着有利于特朗普的方向发展。
特朗普发“推文”说：“我没什么可隐瞒的……而且已经要求他们要透明，这样才能结束这场做了手脚并且令人作呕的政治迫害。”
他还写道：“这么多人的生活因为莫须有的指责被毁掉——这是最恶劣的麦卡锡主义！”
他在另一条“推文”中宣称：“研究一下已故的约瑟夫·麦卡锡吧，因为我们这个时代有了米勒以及他的团伙，让约瑟夫·麦卡锡看上去像小儿科！做了手脚的政治迫害！”
《纽约时报》说，麦克加恩向调查人员透露了特朗普对调查活动的愤怒——以及他要求麦克加恩作出回应的方式。
据该报报道，麦克加恩在作证时提到了特朗普解除前联邦调查局局长詹姆斯·科米职务一事。此外，特朗普还一心想让一名忠心耿耿的支持者负责此次调查。报道说，在科米被解职后，米勒成了负责此次调查的特别检察官，并且麦克加恩在阻止特朗普解除米勒的职务方面发挥了关键作用。
特朗普的律师、前纽约市长鲁迪·朱利安尼说，他没有询问麦克加恩的作证情况，不过曾担任总统律师团队负责人的约翰·多德告诉他，麦克加恩是“总统的有力证人”。
朱利安尼在全国广播公司的《与新闻界对话》电视节目上说：“总统鼓励他去作证，很高兴他这样做，而且很确信证词中不会有任何伤害总统的内容。”
他说：“所以我认为是孤注一掷的特别检察官将这样的内容泄露给《纽约时报》。”
不过，朱利安尼也承认，如果不是米勒走漏的消息，也可能是麦克加恩所为。
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