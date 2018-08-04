中国宣布反击贸易战　白宫官员嘲笑好软弱

中国国务院关税税则委员会周五（ 3 日）宣布，为了反制美国拟对价值 “2000 亿美元 ” 的中国商品加征关税，由 10% 提高到 25% ，中国也将对美国约 “600 亿美元 ” 的商品加征 25% 、 20% 、 10% 、 5% 不等的关税。新闻曝光后，美国白宫经济顾问库德洛（ Larry Kudlow ）嘲讽北京的反击软弱，也警告中国，不要低估美国总统特朗普在贸易议题上的决心。





库德洛表示，美国经济良好，但中国这个世界第二大经济体已陷入麻烦，经济开始走下坡，投资者不断撤离，人民币疲弱。他解释，人民币下跌的部份原因是在中国投资非常糟糕，令资金离开中国。对于，中国在周五（ 3 日）失去全球第二大股市的地位（日本重返第二），他说，外国投资者近来不想留在中国，他乐见日本的股市超越中国。库德洛也要美国企业认清，中国政府能透过很多方式，伤害在中国做生意的美国企业。





库德洛还透露，美国与欧盟已在贸易议题上，取得重大进展，相信下月便可宣布协议。一旦美国与欧盟及墨西哥达成贸易协议，中国处境会更加孤立。此外，他证实，美、中双方近日曾就贸易议题进行 “ 高层次 ” 沟通，但没有说明讨论的内容及与会人士。





相较于美国在贸易问题上自信满满，中国外交部发言人耿爽周四（ 2 日）呼吁美国，不要意气用事。他一边强调，美国的加税对中国不起作用，会伤害自己，一边又说，中国对话大门敞开。





而中国官媒也继续发表造势文章，新华社指，即便贸易战有可能加剧，但中国经济有

“

行稳致远的底气

”

，因为中国有近

14

亿人口、

9

亿劳动力、上亿市场主体，巨大的市场空间和消费升级潜力，支撑内需成为拉动中国经济增长的决定性力量，因此

“

有信心、有能力战胜各种风险挑战

”

。（诗华日报）

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