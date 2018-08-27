特朗普大喜：关税战打击中国经济 中国股市四个月跌27%

中美贸易战持续，美国总统特朗普在Twitter上一连发出4个帖文指，征收中国商品关税的效果远超任何人预期。他表示，中国股市在4个月内下跌27%，正与美国谈判中，反观美国市场史无前例地强劲，相信与中国重新谈判后，贸易会使美国股市更大幅地上升。
他又指，关税对美国的钢铁产业有极大的正面影响，工厂正在全美兴建，工人再次有工作机会，大量的资金正流入美国。他指其他国家利用关税作反击，但美国用关税作为措施时，“愚蠢的人”却尖叫。
特朗普认为关税会使美国比今日更富裕，只有“愚蠢的人”才会反对。
他表示，美国正谈判公平贸易协议，即使其他国家不肯谈判，亦须在关税上支付美国大量金钱，形容美国在各种情况下都会获胜。
特朗普又指，中国花巨额金钱在广告及公关，尝试说服及吓怕美国政客在关税上与特朗普作对，因为关税确实能打击中国经济。
他在文末指，美国正在赢，但需要保持坚定。
_____________Tariffs are working far better than anyone ever anticipated. China market has dropped 27% in last 4months, and they are talking to us. Our market is stronger than ever, and will go up dramatically when these horrible Trade Deals are successfully renegotiated. America First.......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018
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