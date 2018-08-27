    • 2018年8月5日

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    特朗普大喜：关税战打击中国经济 中国股市四个月跌27%

    星期日, 八月 05, 2018 ,

    中美贸易战持续，美国总统特朗普在Twitter上一连发出4个帖文指，征收中国商品关税的效果远超任何人预期。他表示，中国股市在4个月内下跌27%，正与美国谈判中，反观美国市场史无前例地强劲，相信与中国重新谈判后，贸易会使美国股市更大幅地上升。

    他又指，关税对美国的钢铁产业有极大的正面影响，工厂正在全美兴建，工人再次有工作机会，大量的资金正流入美国。他指其他国家利用关税作反击，但美国用关税作为措施时，“愚蠢的人”却尖叫。

    特朗普认为关税会使美国比今日更富裕，只有“愚蠢的人”才会反对。

    他表示，美国正谈判公平贸易协议，即使其他国家不肯谈判，亦须在关税上支付美国大量金钱，形容美国在各种情况下都会获胜。

    特朗普又指，中国花巨额金钱在广告及公关，尝试说服及吓怕美国政客在关税上与特朗普作对，因为关税确实能打击中国经济。


    他在文末指，美国正在赢，但需要保持坚定。



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