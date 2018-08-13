蔡英文“过境”美国被侨团“陆空夹击”呛声：只有一个中国

台媒称，台湾地区领导人蔡英文于 12 日启程出访 “ 友邦 ” 巴拉圭和伯利兹，去程 “ 过境 ” 美国洛杉矶，回程 “ 过境 ” 休斯敦，行程从 8 月 12 日至 8 月 20 日，共九天八夜。





据台湾联合新闻网 8 月 12 日报道，这是蔡英文上任后第五度出访，更是美国通过所谓《台湾旅行法》后首次出访，因此在美国 “ 过境 ” 的待遇与行程，受到外界关注。





报道称，蔡英文于美国洛杉矶 “ 过境 ” 将留宿一晚，再飞往南美洲 “ 友邦 ” 巴拉圭，蔡英文将于台巴科技大学发表专题演讲，与巴拉圭总统卡特斯在建校预定地参加揭牌仪式，并且和巴拉圭候任总统贝尼特斯会谈。





报道称，隔天上午，蔡英文将出席贝尼特斯的就职典礼，接受午宴款待，并观看阅兵，晚间与侨界代表共进晚宴。





当地时间 16 日，蔡英文将转赴伯利兹，她将拜会伯利兹总理巴罗，并在国会发表演说。回程将 “ 过境 ” 休斯敦，并留宿一晚，然后于 20 日返回。





另据台湾 “ 中央社 ”8 月 11 日报道，洛杉矶的中国侨团表示，将动员至少 500 人包围蔡英文下榻酒店，并租小飞机拖拉 “ 只有一个中国，台湾是中国的一部分 ” 布条，绕飞洛杉矶市中心上空，表示将陆空夹击、呛声台湾。





此外据台湾《自由时报》网站 8 月 12 日报道，针对蔡英文出访去程将 “ 过境 ” 美国洛杉矶、回程 “ 过境 ” 休斯敦，洛杉矶、休斯敦两地的 “ 和平统一促进会 ” 等团体，规划抗议活动。亲蓝营的侨社也配合积极动员。





报道称，目前预计相关侨社将动员

500

人，并承租小飞机拉

“

只有一个中国，台湾是中国的一部分

”

等标语，在洛杉矶上空飞行。

Twitter

sgnypost





