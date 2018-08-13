蔡英文“过境”美国被侨团“陆空夹击”呛声：只有一个中国

台媒称，台湾地区领导人蔡英文于12日启程出访“友邦”巴拉圭和伯利兹，去程“过境”美国洛杉矶，回程“过境”休斯敦，行程从8月12日至8月20日，共九天八夜。
据台湾联合新闻网8月12日报道，这是蔡英文上任后第五度出访，更是美国通过所谓《台湾旅行法》后首次出访，因此在美国“过境”的待遇与行程，受到外界关注。
报道称，蔡英文于美国洛杉矶“过境”将留宿一晚，再飞往南美洲“友邦”巴拉圭，蔡英文将于台巴科技大学发表专题演讲，与巴拉圭总统卡特斯在建校预定地参加揭牌仪式，并且和巴拉圭候任总统贝尼特斯会谈。
报道称，隔天上午，蔡英文将出席贝尼特斯的就职典礼，接受午宴款待，并观看阅兵，晚间与侨界代表共进晚宴。
当地时间16日，蔡英文将转赴伯利兹，她将拜会伯利兹总理巴罗，并在国会发表演说。回程将“过境”休斯敦，并留宿一晚，然后于20日返回。
另据台湾“中央社”8月11日报道，洛杉矶的中国侨团表示，将动员至少500人包围蔡英文下榻酒店，并租小飞机拖拉“只有一个中国，台湾是中国的一部分”布条，绕飞洛杉矶市中心上空，表示将陆空夹击、呛声台湾。
此外据台湾《自由时报》网站8月12日报道，针对蔡英文出访去程将“过境”美国洛杉矶、回程“过境”休斯敦，洛杉矶、休斯敦两地的“和平统一促进会”等团体，规划抗议活动。亲蓝营的侨社也配合积极动员。
报道称，目前预计相关侨社将动员500人，并承租小飞机拉“只有一个中国，台湾是中国的一部分”等标语，在洛杉矶上空飞行。
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