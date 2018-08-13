气候变化将使海平面上升200英尺 地球很多地区不再宜居

英媒称，一个国际科学家团队告诫说，地球也许正不受控制地走向 “ 温室 ” 气候，届时大片地区将变得不宜居住，水平面将上升 200 英尺（ 1 英尺约合 30.48 厘米）。





据英国《每日电讯报》网站 8 月 6 日报道，最新研讨发现，即使实现将全球变暖幅度控制在 2 摄氏度以内的目标，那恐怕也为时已晚，原因在于北极海冰消融、亚马孙雨林退化等其他因素的 “ 多米诺骨牌效应 ” 。





来自斯德哥尔摩环境恢复中心的第一作者威尔 · 斯特芬教授说，地球正逼近气候变化失控的爆发点。





“ 人类的温室气候排放量并非地球气温的唯一决定因素， ” 斯特芬教授说。





“ 我们的研究结果表明，人类引发的全球变暖 2 摄氏度会引发地球系统的其他程序，它们通常被称为 ‘ 反馈 ’ ，可推动气温进一步升高 —— 即使我们停止排放温室气体。要避免这种情境，人类就必须改弦易辙，对地球系统从利用转向管理。 ”





报道称，目前，全球平均气温只比工业化以前的水平高出 1 摄氏度，每十年上升 0.17 度。按照巴黎气候协定，各国同意减少排放二氧化碳以便气温升幅不超过 2 度。





但论文作者们告诫说，即便实现减排目标， 10 个自然反馈程序也会引发迅速变化。它们是：永久冻土解冻，海底甲烷释放，陆地和海洋碳汇减弱，海洋中细菌的呼吸作用增加，亚马孙雨林回枯，北方森林回枯，北半球覆雪减少，北极夏季海冰消失，南极海冰和极地冰盖减少。





报道称，举例来说，仅永久冻土解冻、森林回枯以及土壤和海洋中的碳释放出来就会使气温再升高 0.5 度。





“ 这些要素可能会犹如一排多米诺骨牌， ” 即将就任波茨坦气候影响研究所联席所长的另一位作者约翰 · 罗克斯特伦说。





“ 一个倒下就会带动另一个倒下，整排多米诺骨牌的倒塌很难、或者说根本不可能阻止。如果 ‘ 温室地球 ’ 成为现实，地球上很多地方就会变得不宜居住。 ”





他们表示，全球气候将最终稳定在气温比工业化以前水平高出 4-5 度、海平面比如今升高 32 到 196 英尺。





科学家们得出结论称： “ 门槛高度尚不确定，但气温比工业化以前水平升高 2 摄氏度可能会是短短几十年间的事。 ”





东英吉利大学的气候研究员皮尔 · 威廉姆森博士就这一研究成果发表评论说： “ 就 2018 年夏天的情况而言，这无疑不是喊 ‘ 狼来了 ’ 的假警报。狼如今就在眼前。 ”





研究人员称，关键在于人类不仅要减排，还要通过植树造林等办法创造新的储碳库。





然而，伦敦大学学院的气候学教授克里斯 · 拉普利表示，全球达成一致意见的可能性不大。





“ 要避免这一命运，斯特芬等人指出必须基于人类价值观念、行为、制度、经济和技术的转向进行深刻的转变， ” 他说。





WWF

（世界自然基金会）的气候变化问题首席顾问斯蒂芬

·

科尔内留斯表示：

“

气候变化是大自然和人面临的最重大威胁之一，它意味着炙烤英国和整个欧洲的热浪等极端天气可能会成为新常态。在这场斗争中，瞻前顾后、三心二意的措施是不够的。我们需要英国政府通过迅速大幅减排采取强有力的行动。

”

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