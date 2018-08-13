气候变化将使海平面上升200英尺 地球很多地区不再宜居

英媒称，一个国际科学家团队告诫说，地球也许正不受控制地走向“温室”气候，届时大片地区将变得不宜居住，水平面将上升200英尺（1英尺约合30.48厘米）。
据英国《每日电讯报》网站8月6日报道，最新研讨发现，即使实现将全球变暖幅度控制在2摄氏度以内的目标，那恐怕也为时已晚，原因在于北极海冰消融、亚马孙雨林退化等其他因素的“多米诺骨牌效应”。
来自斯德哥尔摩环境恢复中心的第一作者威尔·斯特芬教授说，地球正逼近气候变化失控的爆发点。
“人类的温室气候排放量并非地球气温的唯一决定因素，”斯特芬教授说。
“我们的研究结果表明，人类引发的全球变暖2摄氏度会引发地球系统的其他程序，它们通常被称为‘反馈’，可推动气温进一步升高——即使我们停止排放温室气体。要避免这种情境，人类就必须改弦易辙，对地球系统从利用转向管理。”
报道称，目前，全球平均气温只比工业化以前的水平高出1摄氏度，每十年上升0.17度。按照巴黎气候协定，各国同意减少排放二氧化碳以便气温升幅不超过2度。
但论文作者们告诫说，即便实现减排目标，10个自然反馈程序也会引发迅速变化。它们是：永久冻土解冻，海底甲烷释放，陆地和海洋碳汇减弱，海洋中细菌的呼吸作用增加，亚马孙雨林回枯，北方森林回枯，北半球覆雪减少，北极夏季海冰消失，南极海冰和极地冰盖减少。
报道称，举例来说，仅永久冻土解冻、森林回枯以及土壤和海洋中的碳释放出来就会使气温再升高0.5度。
“这些要素可能会犹如一排多米诺骨牌，”即将就任波茨坦气候影响研究所联席所长的另一位作者约翰·罗克斯特伦说。
“一个倒下就会带动另一个倒下，整排多米诺骨牌的倒塌很难、或者说根本不可能阻止。如果‘温室地球’成为现实，地球上很多地方就会变得不宜居住。”
他们表示，全球气候将最终稳定在气温比工业化以前水平高出4-5度、海平面比如今升高32到196英尺。
科学家们得出结论称：“门槛高度尚不确定，但气温比工业化以前水平升高2摄氏度可能会是短短几十年间的事。”
东英吉利大学的气候研究员皮尔·威廉姆森博士就这一研究成果发表评论说：“就2018年夏天的情况而言，这无疑不是喊‘狼来了’的假警报。狼如今就在眼前。”
研究人员称，关键在于人类不仅要减排，还要通过植树造林等办法创造新的储碳库。
然而，伦敦大学学院的气候学教授克里斯·拉普利表示，全球达成一致意见的可能性不大。
“要避免这一命运，斯特芬等人指出必须基于人类价值观念、行为、制度、经济和技术的转向进行深刻的转变，”他说。
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