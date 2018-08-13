土耳其视中国为“新朋友” 经济关系急剧升温

香港亚洲时报网站 8 月 11 日发表题为《土耳其视中国为长期合作伙伴》的文章称，中国无疑是潜在的 “ 新朋友 ” 之一，近来土中两国经济关系急剧升温就是证明。





文章称，土耳其总统雷杰普 · 塔伊普 · 埃尔多安 10 日批评 “ 与我们有几十年盟友关系的美国对土耳其采取单边行动 ” 。他在《纽约时报》的一篇专栏文章中说，如果这种行动继续下去，土耳其就必须 “ 开始寻找新朋友和新盟友 ” 。





文章表示，土耳其政府近期公布的一项百日行动计划多次提到中国。计划中由财政部负责的部分明确指出土耳其 “ 需要使外国资源和金融工具多样化 ” ，它特别提到中国是一个潜在源头。

计划中说，土耳其将 “ 向中国对外举债市场开放并从中国熊猫债市场获取贷款 ” 。





文章指出，在公布百日计划之前，财政部宣布了从中国争取到的最新信贷额度，金额为 36 亿美元。这一信贷额度将用于扶持私营部门、公共机构和银行 —— 百日框架内至关重要的第一步。





土耳其贸易部最近宣布中国是土耳其产品的四个优先市场之一，另外三个是俄罗斯、印度和墨西哥。





文章称，贸易部的百日行动计划还包括再度努力加强在对外贸易中使用本国货币而不是美元或欧元等第三国货币。





文章透露，文化旅游部的百日行动计划也把中国列为游客主要来源地。





文章认为，土耳其政府的百日行动计划包括采取措施巩固与中国的伙伴关系，但将这一关系扩展为可持续长期伙伴关系的真正工具是 “ 一带一路 ” 倡议。





在这个框架内，土耳其已经与中国签署了若干协议来改善其物流网络。





文章指出，中国公司已经参与土耳其各地的多个高铁项目，可能会在不久的将来大幅提高其市场份额。





一家中国公司拥有伊斯坦布尔附近集装箱港口 65% 的股份，并继续对那里的码头进行升级改造。





文章称，对土耳其来说，中国不仅是宝贵的资金源头，也是宝贵的基础设施、技术和知识源头。而对中国来说，土耳其地处 “ 一带一路 ” 的核心，连接着亚洲和欧洲，地理位置具有重大战略意义。





文章表示，换言之，这对土耳其和中国来说完全是互利互惠 —— 无论是当前还是预期中。





专栏作家戴维 · 戈德曼曾展望 “ 中国制造的零部件用集装箱通过铁路运抵安纳托利亚，组装完成后，成品销往欧洲和中东销售 ” ，这不仅切合实际，而且已经在发生。





文章称，土耳其人视中国为

“

新朋友

”

，认为中国不仅是资本的新源头也是技术和其他商品的新源头。

“

一带一路

”

倡议无疑让政府和私营部门都感到兴奋。

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