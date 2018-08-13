第三次“金文会”有望月底举行 朝要求韩切实履行《板门店宣言》

南韩青瓦台发言人金宜谦今天下午在青瓦台新闻中心表示，今秋南北韩峰会的时间地点虽然要等到 13 日在板门店举行的两韩高级别会谈后最终敲定，但可望于 8 月底在平壤举行。





据韩联社报道，金宜谦表示，期盼 13 日举行的高级别会谈能就 4 月 27 日签署的《板门店宣言》中达成协议的今秋第三次峰会的举行时机、地点及访问北韩的南韩峰会代表团的规模等达成最终决定。





报道说，青瓦台消息人士表示，青瓦台推动尽早举行南北韩峰会的立场不变，在 13 日于板门店举行的两韩高级别会谈中，南韩将建议于 8 月底举行第三次 “ 文金会 ” 。





南韩总统文在寅和北韩国务委员长金正恩分别于 4 月 27 日和 5 月 26 日两度在板门店举行峰会。南韩公布了将于 13 日举行的两韩高级别会谈的双方代表团名单，南韩统一部长官赵明均和北韩祖国和平统一委员会委员长李善权将率团与会。





南韩代表团除赵明均之外，还有统一部次官千海成、青瓦台国家安保室次长南官杓等。北韩由李善权担任团长，铁道省副相金润革、国土环境保护省副相朴浩英、民族经济合作委员会副委员长朴明哲将与会。





从南北韩代表团名单来看，双方在会谈主要议题上有一定分歧。南韩将会谈重点放在回顾《板门店宣言》执行情况和第三次 “ 文金会 ” 的筹备上。





北韩则注重商讨铁路和公路的现代化项目。此次会谈能否敲定第三次 “ 文金会 ” 日期备受关注。





【韩联社首尔 8 月 12 日电】在韩朝高级别会谈还剩一天的 12 日，朝鲜媒体发文批评韩国追随美国实施对朝制裁，使得韩朝《板门店宣言》的落实没有进展。





朝鲜对韩宣传媒体 “ 我们民族之间 ” 当天发文称，韩方应遵守《板门店宣言》精神，为改善韩朝关系作出负责任、有诚意的努力。文章称，宣言签署已过百天，但没有取得应有的成果和进展，究其原因是美国策动对朝制裁、韩方作出追随美国的不当决定。





文章谴责韩方在连接西海岸韩朝军事热线等小事上也要获得美国的同意，开城工业园区韩朝联络办事处需要多大容量的发电机都不能自己决定。文章还说，韩方在韩朝铁路、公路等现代化项目合作上也只进行联合考察、联合调研等不花钱的项目，推脱说条件还不成熟。





文章指出，《板门店宣言》只靠一方努力不可能落实，敦促韩方不要看美国脸色，为切实改善韩朝关系采取行动。韩朝将于 13 日举行高级别会谈，预计朝鲜会在会谈中向韩方直接表达不满，要求韩方在铁路、公路现代化等韩朝经济合作问题上切实履行《板门店宣言》。





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