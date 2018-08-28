美国务卿：伊朗无理诉讼干涉美国合法制裁的主权

据俄罗斯卫星通讯社8月27日报道，美国国务卿蓬佩奥发布的声明中称，伊朗在联合国国际法院起诉美国，是试图干涉华盛顿采取包括恢复制裁在内合法措施的行为。
联合国国际法院8月27日开始审理伊朗政府投诉美国进行单方面制裁的案件，听证会从伊朗向法院提供论证开始，诉讼中包括要求美国停止采取进一步使伊朗利益遭到损失的行为。
蓬佩奥在声明中称：“伊朗在联合国国际法院投诉是试图干涉美国采取合法行动的主权，其中包括恢复制裁，此举为维护我们国家安全的必要措施。”
他指出，美国有意在法庭上坚决反对伊朗的无理诉讼。
2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，同时享有和平利用核能的权利，国际社会解除对伊制裁。
美国总统特朗普2018年5月8日宣布华盛顿退出伊核协议，并称将恢复所有此前在该协议框架内暂停的对伊朗制裁。伊核问题六国的其余五国反对美国此举。英法德这三个美国盟国均已表示打算继续遵守伊核协议的条款。
8月7日零时，美国重新对伊朗实施制裁。第一波制裁旨在向伊朗的经济施压，限制其金融活动。第二波将于11月5日实施的，针对伊朗石油出口及中央银行等领域的制裁。
针对美国对伊朗的单方面制裁，联合国“单方面强制性措施的负面影响问题”特别报告员伊德里斯•贾扎伊里22日发表声明表示，美国重新对伊朗实施的制裁属于非法，这一制裁破坏伊朗的经济，给伊朗人民的生活造成负面影响。
他说，《全面行动计划》（伊核协议）此前已经得到包括美国在内的联合国安理会成员国的一致支持，华盛顿在单方面退出伊朗核协议后重新对伊朗实施制裁，这一行动是非法的。
贾扎伊里指出，按照《联合国宪章》规定，实施制裁只能由安理会决定。
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