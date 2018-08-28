台媒称台湾或再次无缘APEC峰会：“已作最坏打算”

台媒称，亚太经济合作组织（APEC）峰会预定在11月18日举行，台方代表尚未定案。据悉，台当局内部已排除亲民党主席宋楚瑜再次出任的可能性，并将台湾行政事务主管部门前负责人林全列为可能人选。考虑到APEC峰会之前大陆会在巴布亚新几内亚举行太平洋岛国领袖会议，不排除邀请台湾所谓南太“友邦”参加，综合判断之下，台湾已做好不参加APEC峰会的最坏打算。
据台湾中时电子报8月27日报道，外传宋楚瑜今年无意愿再次担任代表，但据悉并非他无意愿出任，而是高层对其去年表现不甚满意，因此今年准备换人。目前最有可能的代表人选是林全，去年高层本就有意由林全担任代表，但因来不及作业而作罢。今年是否能成行？大陆涉台人士指出，台湾参与APEC峰会须合乎“一中”原则与谅解备忘录，前者又优于后者，当两岸有同属“一中”的政治基础，马英九派出连战与会，大陆就放行。反观民进党当局不承认“九二共识”，林全并非仅是财经官员，因此大陆不会同意林全与会。
报道称，如果台方因此不出席峰会，这将是自1993年有峰会以来第二次缺席。2001年，大陆主办上海APEC峰会，陈水扁原安排由李元簇代表出席峰会，但大陆不同意，当年台湾就没出席，这也是迄今唯一的缺席。针对上述状况，台当局外事主管部门召开跨部门会议，研商对策，同时与美方资深官员沟通，盼美方予以协助。
报道称，此外，在11月APEC峰会前，大陆将在巴新举办太平洋岛国峰会，还准备邀请承认一个中国原则的大洋洲国家元首出席，并不能排除台湾所谓南太“友邦”受邀出席。台湾在南太平洋有六个所谓“友邦”，包括基里巴斯、马绍尔群岛、瑙鲁、帕劳、所罗门群岛和图瓦卢，台当局外事部门对此已“严阵以待”。
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