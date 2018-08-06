德国法院:纳粹奶奶“否认纳粹屠杀”不属言论自由

“ 纳粹奶奶 ” 因宣扬纳粹思想等被定罪；法院称否认大屠杀的言论破坏公共秩序

德国联邦宪法法院 3 日驳回 “ 纳粹奶奶 ” 乌尔苏拉 · 哈弗贝克的上诉，认定她因否认犹太人大屠杀而入狱不违反宪法，否认这一纳粹罪行不属于宪法保障的言论自由。

否认犹太大屠杀突破公共辩论界限

设在德国西北部城市卡尔斯鲁厄的宪法法院在裁决书中说，处罚否认纳粹种族屠杀的行为，才是从 “ 根本上符合 ” 《德意志联邦共和国基本法》第一章第五条第一款、即宪法关于言论自由的条款。

裁决书说， “ 散播经证明是不真实、蓄意伪造的论断 ” ，不属于言论自由范畴。否认犹太人大屠杀， “ 突破和平公共辩论的界限，构成对公共秩序的破坏 ” 。

德国法律禁止否认纳粹种族屠杀





第二次世界大战期间，大约 600 万犹太人遭到纳粹分子屠杀。纳粹德国设在波兰南部的奥斯维辛集中营杀害大约 110 万人，遇害者大多是犹太人，还包括波兰人、罗马尼亚人、苏联战俘和吉卜赛人。

法新社报道，否认纳粹德国种族屠杀在德国违法。否认犹太人大屠杀和以其他形式煽动针对某些族群的仇恨，最重可判处 5 年监禁。德国法律同样禁止公开使用纳粹标志。

■ 背景

“ 纳粹奶奶 ” 因煽动罪被监禁

哈弗贝克现年 89 岁，曾在一家极右翼教育中心担任主席。这一机构因宣扬纳粹思想于 2008 年被关闭。哈弗贝克否认纳粹屠杀犹太人的历史，并因此多次被定罪，被德国媒体冠以 “ 纳粹奶奶 ” 外号。

因宣称纳粹德国屠杀犹太人

“

只是一种看法

”

和

“

历史没有证明

”

奥斯维辛集中营是死亡集中营，哈弗贝克去年

10

月被认定犯有

8

项煽动罪，判处两年监禁，今年

5

月开始服刑。

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