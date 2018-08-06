    • 2018年8月6日

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    德国法院:纳粹奶奶“否认纳粹屠杀”不属言论自由

    星期一, 八月 06, 2018

    纳粹奶奶因宣扬纳粹思想等被定罪；法院称否认大屠杀的言论破坏公共秩序
    　　
    德国联邦宪法法院3日驳回纳粹奶奶乌尔苏拉·哈弗贝克的上诉，认定她因否认犹太人大屠杀而入狱不违反宪法，否认这一纳粹罪行不属于宪法保障的言论自由。
    　　
    否认犹太大屠杀突破公共辩论界限
    　　
    设在德国西北部城市卡尔斯鲁厄的宪法法院在裁决书中说，处罚否认纳粹种族屠杀的行为，才是从根本上符合《德意志联邦共和国基本法》第一章第五条第一款、即宪法关于言论自由的条款。
    　　
    裁决书说，散播经证明是不真实、蓄意伪造的论断，不属于言论自由范畴。否认犹太人大屠杀，突破和平公共辩论的界限，构成对公共秩序的破坏
    　　
    德国法律禁止否认纳粹种族屠杀

    第二次世界大战期间，大约600万犹太人遭到纳粹分子屠杀。纳粹德国设在波兰南部的奥斯维辛集中营杀害大约110万人，遇害者大多是犹太人，还包括波兰人、罗马尼亚人、苏联战俘和吉卜赛人。
    　　
    法新社报道，否认纳粹德国种族屠杀在德国违法。否认犹太人大屠杀和以其他形式煽动针对某些族群的仇恨，最重可判处5年监禁。德国法律同样禁止公开使用纳粹标志。
    　　
    背景
    　　
    纳粹奶奶因煽动罪被监禁
    　　
    哈弗贝克现年89岁，曾在一家极右翼教育中心担任主席。这一机构因宣扬纳粹思想于2008年被关闭。哈弗贝克否认纳粹屠杀犹太人的历史，并因此多次被定罪，被德国媒体冠以纳粹奶奶外号。
    　　
    因宣称纳粹德国屠杀犹太人只是一种看法历史没有证明奥斯维辛集中营是死亡集中营，哈弗贝克去年10月被认定犯有8项煽动罪，判处两年监禁，今年5月开始服刑。

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