Google传伙腾讯攻内地云业务

彭博引述消息人士报道， Google 有意重返内地市场，目前正与腾讯（ 00700 ）、资讯技术企业浪潮集团，以及其他内地公司洽谈，通过对方的数据中心和伺服器，在内地提供云服务，包括 Drive 和 Docs 。





借用当地数据中心





消息人士指出， Google 今年初已开始磋商，至 3 月才收窄合作范围至上述 3 间公司。 不过，由于中美贸易战突然爆发，未知计划会否有变数， Google 云服务发言人拒绝评论有关传闻。





Google 云服务在全球通过网络租用计算及储存能力，基于自己的数据中心，再出售一系列企业版服务「 G Suite 」。





不过，内地要求数码资料储存于国内，而 Google 在内地没有数据中心，所以需要与当地企业合作。 这次磋商与其他美国云服务公司进入内地市场的方法类似，例如亚马逊与北京光环新网科技合作，而微软则伙拍世纪互联。





自 2010 年 Google 搜寻引擎撤出内地后， Google 近年重新投资内地企业之余，今年 1 月更在北京开设一间人工智能（ AI ）研究中心，并计划在香港建立云服务数据中心。





分析指出，重返内地市场有助 Google 与亚马逊、微软竞争；同时腾讯也可借合作，增加与另一云服务巨头阿里巴巴的竞争资本。

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