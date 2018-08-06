Google传伙腾讯攻内地云业务

彭博引述消息人士报道，Google有意重返内地市场，目前正与腾讯（00700）、资讯技术企业浪潮集团，以及其他内地公司洽谈，通过对方的数据中心和伺服器，在内地提供云服务，包括Drive和Docs。
借用当地数据中心
消息人士指出，Google今年初已开始磋商，至3月才收窄合作范围至上述3间公司。 不过，由于中美贸易战突然爆发，未知计划会否有变数，Google云服务发言人拒绝评论有关传闻。
Google云服务在全球通过网络租用计算及储存能力，基于自己的数据中心，再出售一系列企业版服务「G Suite」。
不过，内地要求数码资料储存于国内，而Google在内地没有数据中心，所以需要与当地企业合作。 这次磋商与其他美国云服务公司进入内地市场的方法类似，例如亚马逊与北京光环新网科技合作，而微软则伙拍世纪互联。
自2010年Google搜寻引擎撤出内地后，Google近年重新投资内地企业之余，今年1月更在北京开设一间人工智能（AI）研究中心，并计划在香港建立云服务数据中心。
分析指出，重返内地市场有助Google与亚马逊、微软竞争；同时腾讯也可借合作，增加与另一云服务巨头阿里巴巴的竞争资本。
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