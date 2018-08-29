中国就美国加征关税向世贸寻求“60天磋商”

外媒称，中国正通过世界贸易组织对美国向中国商品征收新一轮关税提出抗议。
据美联社8月27日报道，中国27日正式要求围绕特朗普政府上周对160亿美元中国商品加征关税一事与美国展开“争端磋商”。中国已对美国商品征收等额关税作为回击。
报道称，中国已经在与美国展开谈判，商讨美国此前对中国钢铝产品征收关税以及宣称中国“违反美国知识产权”保护规定的问题。
报道称，美国政府还准备对另外2000亿美元的中国商品加征关税。中国则誓言对价值600亿美元的美国商品征收报复性关税。
另据德国之声电台网站8月28日报道，中国在27日正式诉诸世界贸易组织的争端解决机制，要求与美国就价值160亿美元中国商品加征关税的做法，展开60天的磋商。
报道称，4月，因美国以保护知识产权为由向340亿商品开征关税，中国就曾经用此方法向世界贸易组织寻求60天磋商。若两国磋商不成，案件会交付世界贸易组织的中立小组进行裁决。
报道称，中美都为了关税告到世贸组织。世贸组织决定受理之后，会分案处理。如果确定个别案件中所征收的关税违反自由公平贸易规定，将评估个别损失，计算关税和报复性关税是否合理。但是处理过程旷日费时，可能来回超过数年。
报道称，7月，价值340亿美元的中国商品被美国征收25%的特别关税；8月，另外160亿美元的中国商品被征收25%的惩罚性关税，综合已经有500亿美元的商品在关税列表上。
报道指出，美国正在针对下一波对中国开征的价值2000亿美元商品关税举行听证会，考虑将惩罚性关税由原定的10%提高至25%。
另据路透社8月27日报道，美国商务部27日说，它已初步裁定，从中国进口的某些钢轮获得了从58.75%到172.51%不等的补贴，商务部将对这一产品征收关税。
美国商务部在一份声明中说：“作为今天裁定的结果，商务部将通知海关和边境保护局根据这些初裁补贴幅度，向某些中国钢轮的进口商征收保证金。”
美国商务部估计，2017年美国从中国进口了价值3.88亿美元的钢轮。
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