日本大阪一团伙因走私黄金被追征税款8亿日元 媒体称罕见





据日本共同社 8 月 28 日报道，日本大阪国税局透露，大阪市中央区贵金属进口销售公司 “ROCO” 和该公司社长等 10 人团伙因走私黄金，根据税务调查，在截至 2016 年的 6 年中，该团伙漏报从中国香港商家获得的手续费共约 10 亿日元，此外还逃避消费税共约 4 亿日元。包括无申报加算税在内，该团伙需追加征收税额约达 8.5 亿日元。

报道称，向黄金走私集团追征巨额税款的消息曝光实属罕见。

相关人士称，该团伙约 10 年前就开始经关西机场从中国香港商家将黄金伪装成化妆品等进行走私。之后将黄金售给国内收购黄金的商家，再把所获钱款交给香港商家，并从中收取手续费作为回报。部分成员向大阪国税不服审判所提起了审查请求。

在进口超过 20 万日元的黄金时，有必要在日本海关缴纳消费税。不过通过走私将 8% 消费税部分计入售价出售给国内贵金属店等，消费税部分就可成为获利部分。





受 2014 年消费税上调等影响，黄金走私情况增加。根据日本财务省统计， 2017 年海关查处的案件为 1347 起，为 2012 年 18 起的约 74 倍。

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