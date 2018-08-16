德国火车头推动欧元区增长 专家称德仍"走在黄金十年之路上"

外媒称，得益于德国的火车头作用，还有荷兰和伊比利亚半岛的经济形势，欧元区在第二季度保持了稳定的增长（增长 0.4% ），年化增长率为 2.2% 。现阶段的经济形势中见不到贸易战的痕迹。





据法国《回声报》网站 8 月 14 日报道，德国配得上 “ 领头羊 ” 的称呼。它在第二季度的环比增长稳定在 0.5% 的水平，将在谷底艰难前行的法国和意大利 —— 欧元区的第二大和第三大经济体 —— 远远甩在身后。这两个国家的增长率只有 0.2% 。





报道称，荷兰同样令人感到惊讶，该国经济在春季增长了 0.7% 。葡萄牙的经济继续复苏，前两季度的增长率分别为 0.4% 和 0.5% ，主要依靠两大支柱：外贸与内需的复苏。





报道称，这些好学生助推了欧元区的增长 —— 欧元区一下子看到自己第二季度的成绩提高到了 0.4% （此前的预期是 0.3% ），保持了年初的速度。担心的经济放慢没有发生，或者至少被大大抑制了。





据德国《世界报》网站 8 月 14 日文章，根据德国联邦统计局的计算，德国经济第二季度增长略高于预期 —— 较第一季度增长 0.5% ，同比甚至增长 2.3% 。





担心德国经济异常强劲且持久的繁荣突然终止显然为时尚早。虽然在此期间增速有所放缓，但经济仍在以略高于长期平均水平的速度增长。





报道称，德国经济正在稳定走向近 70 年（包括二战后两德并立时期）历史中的最长繁荣期：国内生产总值已实现连续十数个季度增长，因此这已是两德统一以来持续时间最长的经济繁荣。

荷兰国际直销银行经济学家卡斯滕 · 布热斯基说： “ 德国依旧走在黄金十年之路上。 ” 他指出，德国经济在过去 37 个季度中的 34 个季度实现增长。





报道称，观察家预计，增长趋势还将在下半年持续。专家预计全年将实现略低于 2% 的增速。

德国第二季度的增长动力源自哪里？对此，联邦统计局已给出一些提示：推动经济增长的主力显然是个人消费和公共支出，国家和个人投资也在一定程度上发挥了作用。





报道称，这一次出口显然未给经济增长提供支撑：虽然出口经济继续增长，德国企业第二季度出口同比、环比均有增加，但与此同时，进口的增幅更大。只有出口盈余，即进出口差额才被计入经济增长，但第二季度这一数值降低。这大概是早对德国贸易顺差颇有微词的人所乐见的。

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