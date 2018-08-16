德国火车头推动欧元区增长 专家称德仍"走在黄金十年之路上"

外媒称，得益于德国的火车头作用，还有荷兰和伊比利亚半岛的经济形势，欧元区在第二季度保持了稳定的增长（增长0.4%），年化增长率为2.2%。现阶段的经济形势中见不到贸易战的痕迹。
据法国《回声报》网站8月14日报道，德国配得上“领头羊”的称呼。它在第二季度的环比增长稳定在0.5%的水平，将在谷底艰难前行的法国和意大利——欧元区的第二大和第三大经济体——远远甩在身后。这两个国家的增长率只有0.2%。
报道称，荷兰同样令人感到惊讶，该国经济在春季增长了0.7%。葡萄牙的经济继续复苏，前两季度的增长率分别为0.4%和0.5%，主要依靠两大支柱：外贸与内需的复苏。
报道称，这些好学生助推了欧元区的增长——欧元区一下子看到自己第二季度的成绩提高到了0.4%（此前的预期是0.3%），保持了年初的速度。担心的经济放慢没有发生，或者至少被大大抑制了。
据德国《世界报》网站8月14日文章，根据德国联邦统计局的计算，德国经济第二季度增长略高于预期——较第一季度增长0.5%，同比甚至增长2.3%。
担心德国经济异常强劲且持久的繁荣突然终止显然为时尚早。虽然在此期间增速有所放缓，但经济仍在以略高于长期平均水平的速度增长。
报道称，德国经济正在稳定走向近70年（包括二战后两德并立时期）历史中的最长繁荣期：国内生产总值已实现连续十数个季度增长，因此这已是两德统一以来持续时间最长的经济繁荣。
荷兰国际直销银行经济学家卡斯滕·布热斯基说：“德国依旧走在黄金十年之路上。”他指出，德国经济在过去37个季度中的34个季度实现增长。
报道称，观察家预计，增长趋势还将在下半年持续。专家预计全年将实现略低于2%的增速。
德国第二季度的增长动力源自哪里？对此，联邦统计局已给出一些提示：推动经济增长的主力显然是个人消费和公共支出，国家和个人投资也在一定程度上发挥了作用。
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