特恩布尔演讲意义非凡 中澳不会一拍两散

《澳大利亚金融评论报》网站 8 月 14 日发表澳大利亚悉尼科技大学澳中关系研究院副院长詹姆斯 · 劳伦斯森的文章称，特恩布尔的 “ 中国重启 ” 终结了对华鹰派的影响力。





文章称，对华鹰派经常挂在嘴边的一句话是，中国常常对澳大利亚的政策感到不满，例如最新的反外国干涉法。





文章称，澳大利亚总理马尔科姆 · 特恩布尔上周在新南威尔士大学发表了以中国为重点内容、洋溢着乐观主义情绪的演讲。这场演讲意义非凡，因为它表明澳大利亚政府愿意抛弃那些耸人听闻、脱离实际、无凭无据的言论。





文章称，去年，对中国学生向他们的澳大利亚老师 “ 发动战争 ” 的指控甚嚣尘上，当时没有一位澳大利亚领导人站出来为他们辩护。但上周，特恩布尔宣布中国学生 “ 是我们伟大合作的基础和成果 ” 。





文章称，澳大利亚的大学也因与中国人进行科技合作而遭到攻击。现在，特恩布尔通过全力支持新南威尔士大学与中国合作开展的 “ 火炬 ” 项目作出了回应，称这一项目是 “ 双边创新与创业合作的辉煌灯塔 ” 。





文章认为，过去 18 个月的混乱实属异常，澳大利亚与中国之间以积极对话和共同利益为基础进行成功交往的历史要比这长得多。特恩布尔最近的这次行动或许正是一切重回正轨的开始。





香港《南华早报》网站 8 月 15 日也发表文章称，中国和澳大利亚可能争吵，但绝不会真的一拍两散。





文章表示，澳大利亚与中国的关系正经历一段艰难时期。自从澳大利亚总理特恩布尔提出针对外国干涉的新法以来，两国关系就一波未平一波又起。





文章称，尽管头条新闻很有干扰性，但事实上，两国仍在进行商品和服务贸易，开展人员交流，合作规模之大前所未有。





文章认为，中国和澳大利亚需要彼此。看看经济数据就知道了。 2016 年至 2017 年，澳大利亚对中国的出口达到 1100 亿澳元（ 1 澳元约合 4.99 元人民币），占出口总额的比重达到惊人的 30% 。





文章称，尽管双方正在进行口水战，但中国从澳大利亚进口的商品（主要是资源）去年实际上大幅增长。尽管外国投资规定收紧导致投资减少，但中国投资者在澳大利亚房产上的投入超过 150 亿澳元，是第二大投资方加拿大人的两倍多。





文章指出，人员流动讲述了类似的故事。去年，创纪录的 136 万人次的中国人到澳大利亚旅游。与此同时， 2017 年上半年，超过 17 万中国人在澳大利亚教育机构注册入学 —— 是第二大国际生群体印度学生人数的两倍多。由于澳大利亚的大规模移民计划，现在有不少于 120 万澳大利亚人是华裔。





文章称，引人注目的是，澳大利亚没有表现出加入特朗普与北京的贸易战的意愿。这种不温不火的感情并不是热忱友谊的基础。然而，这种感情很可能足以阻止两国真正的决裂。

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