中马外长释放加强合作信号：两国拥有共同利益

中国国务委员兼外交部长王毅表示，对马哈迪首相领导下的马来西亚政府充满信心，称相信该国在新政府领导下将保持团结和繁荣。





据新加坡《海峡时报》网站 7 月 31 日报道，王毅当天在与马来西亚外长赛夫丁 · 阿卜杜拉共同举行的记者会上说，作为马来西亚的好朋友，中国乐见马来西亚取得的成就，中国相信在马哈迪领导下的马来西亚将保持团结，再创辉煌。





报道指出，王毅正在对马来西亚进行为期两天的正式访问。





王毅说： “ 我在马来西亚新政府成立之初便来到这里，是为了向两国及国际社会发出明确信号，表明中国高度重视中马关系。 ”





他说，因为两国拥有长期友谊，最重要的是，马来西亚和中国都是发展中国家 —— 都奉行独立自主的政策，都拥有亚洲价值观，同时都反对一切形式的强权政治 …… 也就是说，两国拥有共同利益。





赛夫丁表示： “ 作为一个贸易国家和亲商业政府，我向阁下保证，马来西亚欢迎中国参与我们的经济发展，只要它符合马来西亚的国家利益，是基于平等和相互尊重的原则进行的。 ”





他说，他与王毅在会晤时讨论了两国在贸易和投资、教育、旅游、农业和安全等领域的合作。





王毅称，中国相信，中马两国共同致力于 “ 一带一路 ” 倡议的合作，将为双方开辟更广阔的前景，特别是有助于实现马哈迪首相提出的治国愿景。





赛夫丁补充说，两国还就在南海问题上维护地区和平与稳定的重要性达成了共识。





报道称，马哈迪即将前往中国进行访问。

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