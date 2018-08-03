天气太热是否可以放假回家？德国是这样规定的

据外媒报道，与中国许多地方相比，德国的夏天一直是非常凉爽的，不过，今年似乎是个例外。于是，德国人开始关注：如果天气太热是否可以放假回家？





高温炎热，公司能放假吗？

德国媒体报道说，如果室内外气温超过 26 度，雇主就应采取措施，不过，这仅限于对重体力劳动者、孕妇或长者，因为对他们来说， 26 度以上就有可能对健康有影响。

超过 30 度，雇主就必须采取某些措施，如：安装空调或电风扇、遮光装置、给房间通风、提供冷饮等。

如果超过 35 度，那么，根据德国劳工部的技术规定，这样的房间就不再适合作为工作空间。这时，雇主就需要对房间采取降温措施，或者为员工提供其它工作空间。只有当这些措施不能发挥作用，或者雇主没有采取这些措施时，员工才有可能不用工作。即便在这种情况下，员工仍需要事先跟雇主或工会联系。

如果是在建筑工地工作，那就很难对环境采取降温措施。因此，雇主应用其它方式保护员工，如：休息室、卫生室、食堂的室温应在 18-21 度之间。

报道说，真正因天气热而放假的可能性是很小的。不过，如果在 30 度以上，员工可以提出放宽着装要求，或者提早工作时间。

无论如何，与雇主的协商都十分重要。只因为天气热，就关电脑回家，可能受到警告，甚至被开除。

在邻国瑞士，苏黎世湖船运公司宣布因炎夏而停船，员工放假，到至少本周六晚。这些船的顶棚是玻璃的，极易吸热， “ 员工和乘客都受不了 ” 。连续两天 33 度后，游船停止运行。

德国电视二台引述一位律师说，德国有关在天热的时候雇主应采取什么措施的规定，更多是建议性质。不过，根据德国劳工部的规定，倘若雇主在高温情况下没有采取相应的保护措施，那可能被处以最多 5000 欧元的罚款。

天热，学校可以停课吗？

据报道，在德国多数联邦州，校长与老师协商决定是否因天气炎热而停课。在黑森州，校长还需要跟附近的学校协商。在北威州，室温必须在 27 度以上，才可以考虑停课。

此外，在北威州和下萨克森州，低年级学生才可以停课，因为他们的年龄小，身体的承受力相对较弱。不过，要宣布停课，校方还需考虑这些孩子如何回家，是否需要家长来接。

通常，小学很少停课，因为学校有义务在规定的时间照管学生。不少学校会采取灵活的措施，比如转移到比较凉快的教室，或者去阴凉的休息区。老师还可以组织同学们去树林里郊游等。

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