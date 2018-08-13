遮挡阳光为地球降温或将有损粮食产量

英媒称，美国科学家 8 日表示，在地球高空喷洒化学制品遮挡太阳光以减缓全球变暖的做法，可能会因降低热度带来的意外副作用而损害粮食产量。





据路透社 8 月 8 日报道，一些研究人员说，一把人造化学遮阳伞，比如在大气层释放二氧化硫，能够控制气温升高及山火等带来的后续效应，比如今年夏天在美国加利福尼亚州和希腊等地肆虐的森林火灾。





不过一个美国科学家团队发现，像 1991 年菲律宾皮纳图博火山和 1982 年墨西哥埃尔奇琼火山这样的大型火山爆发后，喷出的大量遮挡太阳的火山灰被吹向全世界，造成了小麦、大豆和水稻的产量减少。他们在英国《自然》周刊上发表研究报告称，皮纳图博火山的爆发遮挡了 2.5% 的阳光，使地球气温下降了约 0.5 摄氏度，扰乱了地球的降水模式。





研究报告称，未来任何以火山爆发为原型的 “ 地球工程 ” 都对需要光照的农作物无益。尽管植物在不那么炎热的环境下会生长得更好，但光照减少将导致减产。





研究报告作者、加利福尼亚大学伯克利分校的乔纳森 · 普罗克托说： “ 如果我们把地球工程当作一场外科手术实验，那么我们会发现这场手术治疗的副作用就和原发病一样糟糕。 ”





同样来自该校的研究报告另一作者所罗门 · 项说，这些发现出人意料，因为先前的一些研究认为植物在较为朦胧的阳光中或许会生长得更好，尤其是生长在暗处的农作物。不过他表示，这项新的研究 “ 并不一定就意味着应该简单地摒弃这些（地球工程）技术 ” 。





报道表示，假如开展 “ 地球工程 ” ，政府应鼓励农民种植更多喜阴作物。





“ 地球工程 ” 作为一条抑制气候变化的潜在捷径，其受到的关注也许会增加，因为各国政府并未实现 2015 年巴黎气候协议所设定的控制气候变暖的目标，以抑制洪水、热浪及海平面升高等变暖现象。

6 日公布的一项研究称，即便各国政府实现了巴黎气候协议的目标，整个世界仍面临进入不可逆转的 “ 温室 ” 状态的风险，届时气温将远高于现在。





报道称，但很多人对 “ 地球工程 ” 持怀疑态度。





卡耐基气候地球工程治理行动的负责人雅诺什 · 帕斯托尔对 8 日发表的这份研究报告持欢迎态度，将其视为迈向了解 “ 地球工程 ” 风险与益处的一步， “ 地球工程 ” 的利弊将能影响到从人类到海洋生物的所有地球生命。





帕斯托尔告诉路透社记者： “ 目前，就连谈及地球工程学的任何一种选项都是一种耻辱，我们需要摆脱这种局面。 ”





迄今为止，大多数地球工程实验都是在实验室中进行的。美国哈佛大学太阳能地球工程研究项目计划明年在上层大气中进行一次小型户外实验。

Twitter

sgnypost





