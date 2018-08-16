沙特基金或为特斯拉私有化“撑腰” 私有化仍存争议

法媒称，特斯拉公司首席执行官埃隆 · 马斯克 8 月 13 日披露，他正在与沙特的主权财富基金以及其他投资者商谈特斯拉私有化相关事宜。





据法新社华盛顿 8 月 13 日报道，在这个消息披露前，马斯克在 8 月 7 日的推文中曾说，达成特斯拉私有化协议所需的融资已经 “ 有保证 ” 。





马斯克 13 日在博客中说，他 “ 确信 ” 继 7 月 31 日与沙特基金负责人的会面后，沙特方面将为这笔交易提供资金。





马斯克写道： “ 我会继续与沙特基金进行讨论，我也在与其他一些投资者进行讨论。这是我一直打算做的事情，因为我希望特斯拉继续拥有广泛的投资者基础。 ”





马斯克上周出人意料的言论引发了人们的猜测。人们认为他需要借入大笔资金才能完成特斯拉的私有化。私有化可使特斯拉在经营时无需提交财务报告，也无需承受上市公司所担负的其他压力。





不过，马斯克的这番言论也引发了人们的质疑，即他在没有作出财务承诺的情况下就声称得到支持的做法是否违反了联邦证券法。





财务研究与分析中心的股票分析师埃弗拉伊姆 · 利维说，关于沙特有意注资的说法 “ 有助于降低特斯拉的法律风险，这也有助于澄清与私有化相关的情况，即使交易最终没有完成 ” 。





但利维说，私有化对特斯拉和马斯克来说是喜忧参半的 —— 公司可以避免承受来自华尔街的短期压力，但也减少了参与资本市场的机会。





他还说：

“

尽管马斯克发表了声明，但我们认为，无论是现在还是将来，保持上市公司的地位都对特斯拉有好处。

”

Twitter

sgnypost





