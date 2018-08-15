航空专家:MH370失踪或因偷乘者潜入飞机搞破坏

在马航 MH370 客机失联已超 4 年后，马来西亚政府 7 月底公布了这起事件的调查报告，但并未确定飞机失联的真正原因。在新闻发布会上，负责人证实客机在飞行中偏离航道的行为属于人为操作，但排除了机长作案的可能。针对这一情况，一位国际航空专家提出的观点认为可能有偷乘者潜入飞机，并在随后展开破坏。

综合《独立报》、澳大利亚新闻网等媒体报道，《国际航空安全》杂志的资深编辑菲利普 · 鲍姆（ Philip Baum ）称，调查此事件的相关专家们应该考虑有个人或是团伙偷潜入 MH370 客机，并在随后进行破坏的可能性。而这可能就是导致客机至今依然下落不明的原因。

身为航空专家的鲍姆对媒体表示： “ 我认为（飞机失联）极有可能与偷乘者有关，官员似乎都不想考虑有人偷偷潜入飞机的可能性。 ” 他认为，潜入飞机内部的破坏者或是破坏团伙或许是在飞机停在吉隆坡机场时潜入，他们可能藏在飞行甲板后面、位于地板下方的电子设备舱内。

根据波音公司提供的技术信息显示，这一区域也被称作电子工程舱（ E/E bay ），可以从一处 “ 铰链式的、自动关闭的出入板 ” 进入。此外，机身底部也有一扇可以从外部进入的门。





据悉，鲍姆首次提出这一理论还是在马航客机失联后不久，但他认为自己的观点并未得到充分的考虑。虽然这听起来有些不可思议，但据《国际航空安全》报道，全球曾报道过多达 123 人在 107 架次的不同航班上尝试偷乘。他们中的许多人躲在轮舱里，在飞机起落架展开时要冒着被冻死或跌落的风险。另外的一些人则试图伪装成清洁工或是机场官员以便蒙混过关。

7 月 30 日，马来西亚政府公布了 MH370 客机调查报告。报告中没有给出飞机消失的真正原因，但也披露了事件的几大重点细节，像是飞机在人工控制下曾偏离航线、不排除飞机被劫持，以及否认了 “ 驾驶员自杀论 ” ，这也进一步引发了人们的质疑和猜想。

法国方面就对报告的结果感到不满，尤其是其中 “ 不排除第三方非法干预导致飞机坠毁 ” 这一内容，因此决定对报告中涉及的技术数据展开相关调查。

2014

年

3

月

8

日，载有

239

人的

MH370

客机从吉隆坡飞往北京的途中失踪。其中乘客

227

名，机组人员

12

人。客机失踪后，多国组织大规模的搜救行动，但迄今为止一直未发现客机下落。

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