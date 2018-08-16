为什么小孩子跑不累？

西媒称，小孩子的能量似乎永不枯竭。问题的关键并不在于小孩子在跑步或玩球的时候不会累，而是因为他们恢复得快，只要停下几分钟，喝上几口水，立刻就满血复活。这是因为相比成年人，他们的四肢更短，心脏更小。





据西班牙《先锋报》网站 8 月 12 日报道，为什么小孩跑不累？研究发现，儿童比任何受过或者没有受过训练的成人都恢复得更快。在跑步、骑车、铁人三项等运动测试中，未经训练的成年人产生的能量减少近 52% ，运动员能量减少 42% ，但是儿童仅减少 35% 。





研究人员研究了心率，并采集了血液样本来检查乳酸水平。如果乳酸水平高，意味着肌肉需要的氧气量超过肺部所能提供的氧气量，在这种情况下，体内碳水化合物的供应就来补偿氧气量，这是在无氧活动（通常是基于力量的体育锻炼，例如举重）中发生的。





报道称，这种情况引起的肌肉疲劳程度比有氧运动（诸如骑自行车或马拉松等阻力运动）更大。根据研究，儿童更多使用有氧代谢而不是无氧代谢机制，这让他们的肌肉能够更快地恢复，并且在跑步和玩耍时不那么疲劳。





这项研究说明，小学课程可以为儿童设置更多的肌肉力量和速度方面的体育锻炼，让孩子尽情享受体育的乐趣。

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