台湾经济增长超越韩国？蔡英文夸海口遭网友吐槽





蔡英文总统 3 日到宜兰县辅选，大力吹捧民进党政府执政后带来的经济成长成果，她强调上任两年来，台湾经济成长率不断进步，现在的经济成长率甚至超越韩国，台湾经济已不是亚洲四小龙之末。对此，有网友点出蔡英文不敢说的秘密， “ 民进党不提百姓薪水比韩国人低 ” 。





蔡总统日前指出，她上任前一年，台湾的经济成长率只有 0.8% ，就职前经济成长率甚至是负的，结果 2016 年底的经济成长率达到 1.5% ，不但保 1 还超过，去年执政后第二年仍继续成长，经济成长率达 2.86% 。总统强调，今年第二季刚结束，从去年下半年到今年上半年共四季，每一季的经济成长率都超过 3% ，还有人说台湾是四小龙之末，甚至排在四小龙之外，台湾现在的经济成长率比韩国更好。





总统这番话引发外界关注，有网友在网上发文指出，民进党不提百姓薪水比韩国人低，是在隐藏什么不可告人的秘密？他说蔡英文竟拿着台湾经济成长率这个百姓无感的东西来说嘴， “ 这些经济实际获得者是谁民进党都没提，真是令人匪夷所思 ” 。





此外，也有网友指出， 2017 年台湾经济成长率 2.86% ，而韩国经济成长率为 3.1% 。该网友直言， 2017 台湾就是输韩国，怒批民进党再骗， “ 选举一到就无耻乱喊了 ” 。





蔡英文总统昨到宜兰辅选时提到，台湾经济成长率已经超越韩国，非亚洲四小龙之末。行政院长赖清德今出席 “2018 第十一届崇越论文大赏 ” 颁奖典礼时提到，去年下半年与今年上半年经济成长率都超过 3% ，失业率也下降，显示台湾经济已经逐渐走出过去停滞的困境。





赖清德表示，台湾经济停滞多年，外界多认为除了投资不足外，产业升级力道也不够，但谈到产业升级，外界大多把焦点放在科技，事实上管理也应创新升级，对产业发展才有助力。因此

2001 年 5 月，前行政院长游锡堃成立台湾管理学会，凝聚各界智慧，加强台湾本土商研能力，并于 2008 年创办 “ 崇越论文大赏 ” ，目的是鼓励研发、强化实务应用、缩短学用落差，提升台湾产业竞争力。





赖清德指出， “ 拼经济 ” 现为政府首要工作，蔡总统提出 “ 新经济三大方向 ” ，包括前瞻基础建设计划、五加二产业创新计划及 “ 新南向 ” 政策。他并亲自主持 “ 加速投资台湾专案会议 ” ，推动加

薪、减税、松绑法令等政策，落实 “ 拼经济 ” 目标。





赖清德说，在大家共同努力下，去年经济已经逐步走出停滞困境，例如去年经济成长率达 2.86% ，以往保 1 都不可得；而去年第三季、第四季和今年第一季、第二季经济成长率都超过 3% ，最近一季达 3.29% 。





赖清德提到，去年失业率下降到 3.76% ，今年上半年更降到 3.66% ，就业状况也获得很大改善。





赖清德并表示，观光方面也有成长，即便陆客减少，去年跟前年观光答都突破 1000 万人次，其中很大部分受惠于 “ 新南向 “ 国家的旅客，而日本、韩国、甚至美国的观光客来台旅游都持续增加，经济已经逐渐走出过去的停滞，只要国人同舟共济，台湾一定会越来越好。





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