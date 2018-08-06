特朗普炮轰NBA球星引批评

在特朗普总统周五晚上抨击NBA明星勒布朗·詹姆斯后，推特上开始充满对他的批评。
在美国有线电视新闻网（CNN）周一播出的一次采访中，詹姆斯和CNN主持人唐·莱蒙讨论了政治问题，以及詹姆斯最近为贫困儿童开办一所学校的事情。詹姆斯在采访中说，特朗普利用体育在美国播下分裂的种子。詹姆斯说：“他在分裂我们。
过去几个月，我注意到他有点利用体育分裂我们的意思，而这一点是我不能接受的。因为我知道由于体育我才第一次有机会和白人站在一起。”
特朗普在推特上对詹姆斯和莱蒙进行反击，称莱蒙是“电视上最愚蠢的人”。
他还说，莱蒙“让詹姆斯看上去很聪明，做到这一点可不容易”。特朗普在文末写道“我喜欢迈克”，这很可能是指NBA传奇巨星迈克尔·乔丹，人们一直在争论他和詹姆斯谁是NBA史上最伟大的球星。
乔丹通过发言人说：“我支持詹姆斯。他为自己的社群做了很棒的事情。”在特朗普对詹姆斯开火后，詹姆斯的许多支持者跳起来维护他。犹他爵士队的多诺万·米切尔称特朗普是一个“不可靠的人”，指责他给全国做了一个坏榜样。明尼苏达森林狼队大前锋安东尼·托利弗称这位总统的说法“令人尴尬”。
美国第一夫人梅拉尼娅周六与特朗普总统的言论唱反调，她赞赏詹姆斯为儿童所做的工作，并表示愿意前往詹姆斯为贫困学生开设的学校参观。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost