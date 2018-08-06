特朗普炮轰NBA球星引批评

在特朗普总统周五晚上抨击 NBA 明星勒布朗 · 詹姆斯后，推特上开始充满对他的批评。





在美国有线电视新闻网（ CNN ）周一播出的一次采访中，詹姆斯和 CNN 主持人唐 · 莱蒙讨论了政治问题，以及詹姆斯最近为贫困儿童开办一所学校的事情。詹姆斯在采访中说，特朗普利用体育在美国播下分裂的种子。詹姆斯说： “ 他在分裂我们。





过去几个月，我注意到他有点利用体育分裂我们的意思，而这一点是我不能接受的。因为我知道由于体育我才第一次有机会和白人站在一起。 ”





特朗普在推特上对詹姆斯和莱蒙进行反击，称莱蒙是 “ 电视上最愚蠢的人 ” 。





他还说，莱蒙 “ 让詹姆斯看上去很聪明，做到这一点可不容易 ” 。特朗普在文末写道 “ 我喜欢迈克 ” ，这很可能是指 NBA 传奇巨星迈克尔 · 乔丹，人们一直在争论他和詹姆斯谁是 NBA 史上最伟大的球星。





乔丹通过发言人说： “ 我支持詹姆斯。他为自己的社群做了很棒的事情。 ” 在特朗普对詹姆斯开火后，詹姆斯的许多支持者跳起来维护他。犹他爵士队的多诺万 · 米切尔称特朗普是一个 “ 不可靠的人 ” ，指责他给全国做了一个坏榜样。明尼苏达森林狼队大前锋安东尼 · 托利弗称这位总统的说法 “ 令人尴尬 ” 。





美国第一夫人梅拉尼娅周六与特朗普总统的言论唱反调，她赞赏詹姆斯为儿童所做的工作，并表示愿意前往詹姆斯为贫困学生开设的学校参观。





梅拉尼娅的发言人格里沙姆

4

日发表声明说：

“

詹姆斯一直在为我们的下一代做好事，就像她（梅拉尼娅）一样。第一夫人鼓励每个人就儿童当前所面临的问题进行公开对话。

”

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