马哈迪谈马航事件:希望大家别因此怪罪马来西亚

8 月 17 日晚， 93 岁高龄的马来西亚首相马哈迪正式开启了其中国之旅，这是马哈迪自 2011 年以来再次以首相身份访华，中国也成为了他再度执政后首个正式访问的非东盟国家。在各方将马哈迪此次访华的焦点聚集在其对华政策时，由于半个多月前马方刚发布了马航事件的调查报告，其对马航事件的态度也引发了关注。

19 日下午，正在中国访问的马哈迪在谈及马航问题时表示，希望马航事件不要影响到中国企业家们对马来西亚的心态。 “ 我们到现在还不清楚这为什么发生，所以希望大家不要因为这件事而怪罪马来西亚。 ” 当天下午，马哈迪参加了中国企业家俱乐部论坛，在被问及马航问题时，他如是表示道。





7 月 30 日下午，马来西亚马航 MH370 航班失联客机调查小组公布了就客机失联有关情况所做调查的最新报告。马方在对调查和报告作进行说明时，称报告对适航性、维修和飞机系统情况、空中交通管制（ ATC ）操作、托运货物、机组人员背景、偏离计划飞行路线、民航局和马航的组织和管理信息以及卫星通讯等方面进行了分析。报告并没有给出新的发现，尽管马方承认失联过程中，空管中心工作有疏漏，调查组也认为机长不存在问题，也称不存在远程劫持的可能，但是总的来说，调查报告没有对马航 MH370 消失的原因得出结论。

但马航 MH370 调查小组负责人、马来西亚民航局前总监郭师传（ Kok Soo Chon ）在 7 月 30 日下午的发布会上表示，在当前仍未找到客机残骸以及未搜寻到乘客和机组人员踪迹的情况下，不能将最新的报告称为 “ 最终报告 ” 。他还表示，如果未来搜寻到客机的位置，当局将会继续调查。

2014

年

3

月

8

日，载有

239

人的

MH370

航班从吉隆坡飞往北京的途中失踪。其中乘客

227

名，机组人员

12

人。

227

名乘客中，有

154

名中国人。客机失联后，多国派出舰艇、飞机和直升机等组织了大规模的搜救行动，但迄今为止一直未发现客机下落。（澎湃新闻）

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