新加坡航空两名空乘在南非遭枪匪武装抢劫 其中一人受伤

新加坡讯，新加坡航空公司两名空乘人员在南非约翰内斯堡遭遇枪匪武装抢劫，其中一人中弹后受轻伤。
受伤的是一名新加坡籍人士。
据海峡时报报道，事件发生在8月14日星期二，地点在约翰内斯堡的桑顿假日酒店的大门口。
当时，两名空乘人员在前往购物回返酒店，从酒店巴士下车时，遭遇武装抢劫。两名空乘一名是舱内经理，另一名是空服领班。
开始时，一名枪匪上前向两人说话，要求他们交出值钱的物品。
其中一名空乘人员交出了手表给抢匪，但另一名空乘拒绝这么做。这时候，抢匪就对着地面开了一枪，子弹从地上弹起，飞向第二名空乘的大腿。
报道说，新航发言人向海峡时报证实两名空乘在约翰内斯堡机组人员的酒店门口遭遇抢劫，时间是8月14日晚间10点半。
发言人指，警方的调查还在进行中，新航目前与当地当局密切合作。
发言人没有说两人是否返回新加坡。
海峡时报引述事发在场的酒店保安员说，当时共有四名抢匪。其中一名躲在柱子后，一人要求保安开大门，一名司机，还有一人持枪上前实施抢劫。
据称，酒店的保安其实非常森严，但当时抢匪的车紧跟着酒店的巴士，由于靠得太近，保安未能关闭大门。
而司机当时也用枪顶着保安员的脑门。
保安回忆说，枪匪当时也将枪指着空乘人员。
在第一名空乘交出手表后，枪匪要求第二名空乘也交出值钱的东西，但遭到拒绝。于是，枪匪对着地面开了一枪，子弹回弹后打中其中一名空乘的大腿。而枪匪跳上等候在一旁的轿车逃离。
警方已经取得了现场的闭路电视，了解整起事件的经过。
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