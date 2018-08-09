马德里推行“街头比特币”以失败告终

西媒称，比特币于2009年进入人们的视线。2014年，比特币通过“街头比特币”倡议进入马德里的大街小巷。该倡议在塞拉诺大街的多个实体商家推行比特币支付。而时至今日，这种数字“金矿”已然销声匿迹。
据埃菲社马德里8月6日报道，比特币拥有与欧元和美元相同的功能——交换财产和服务，但它们之间又存在着明显的差异。比特币不是一种实物货币，而是一种电子货币，人们可通过手机或电脑等数字钱包实现转账交易。
报道称，2014年，该领域一个自发专家团队决定遵照美国的经验，在马德里街道的实体商家中引入比特币支付。“街头比特币”倡议应运而生，塞拉诺大街也因此成为欧洲范围内接受比特币支付的最长的街道。
该倡议的推动者之一费利克斯·莫雷诺·德拉科瓦告诉埃菲社记者，2014年，“各大商家对这个话题态度相当开放”，近20个商家加入了“街头比特币”倡议。因此，对于经济学家和比特币专家而言，“从这一层面上来讲，它是一次成功的试验”。
据报道，5J和硬石咖啡等餐厅接受了这项提议，阿佳莎、卡罗琳娜·海莱娜和罗威等商家也加入了这项倡议。此外，一些酒店和律师事务所也参与其中。
它们的名单被列入coinmap.org网站，这是在全球范围内收录接受比特币支付的商家名单的主流网站之一。然而，云外的现实却是另一幅画面，很多商家都表示已经不接受这种支付手段了。
阿佳莎的一名工作人员告诉埃菲社记者：“曾经做过试验，但未从任何一名顾客处收取过比特币。”罗威店员则表示，他们“从未”进行过比特币交易；比利亚拉尔咖啡店称数年前就不再使用这种货币了，“因为没人用其支付”。
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