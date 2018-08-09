马德里推行“街头比特币”以失败告终

西媒称，比特币于 2009 年进入人们的视线。 2014 年，比特币通过 “ 街头比特币 ” 倡议进入马德里的大街小巷。该倡议在塞拉诺大街的多个实体商家推行比特币支付。而时至今日，这种数字 “ 金矿 ” 已然销声匿迹。





据埃菲社马德里 8 月 6 日报道，比特币拥有与欧元和美元相同的功能 —— 交换财产和服务，但它们之间又存在着明显的差异。比特币不是一种实物货币，而是一种电子货币，人们可通过手机或电脑等数字钱包实现转账交易。





报道称， 2014 年，该领域一个自发专家团队决定遵照美国的经验，在马德里街道的实体商家中引入比特币支付。 “ 街头比特币 ” 倡议应运而生，塞拉诺大街也因此成为欧洲范围内接受比特币支付的最长的街道。





该倡议的推动者之一费利克斯 · 莫雷诺 · 德拉科瓦告诉埃菲社记者， 2014 年， “ 各大商家对这个话题态度相当开放 ” ，近 20 个商家加入了 “ 街头比特币 ” 倡议。因此，对于经济学家和比特币专家而言， “ 从这一层面上来讲，它是一次成功的试验 ” 。





据报道， 5J 和硬石咖啡等餐厅接受了这项提议，阿佳莎、卡罗琳娜 · 海莱娜和罗威等商家也加入了这项倡议。此外，一些酒店和律师事务所也参与其中。





它们的名单被列入 coinmap.org 网站，这是在全球范围内收录接受比特币支付的商家名单的主流网站之一。然而，云外的现实却是另一幅画面，很多商家都表示已经不接受这种支付手段了。





阿佳莎的一名工作人员告诉埃菲社记者： “ 曾经做过试验，但未从任何一名顾客处收取过比特币。 ” 罗威店员则表示，他们 “ 从未 ” 进行过比特币交易；比利亚拉尔咖啡店称数年前就不再使用这种货币了， “ 因为没人用其支付 ” 。





玛丽亚

·

德莫利纳街道的

“Do eat

！

”

餐厅是为数不多的仍接受这种支付手段的

“

幸存者

”

之一。餐厅工作人员告诉记者，他们仍然接受比特币支付，尽管一年来

“

没人使用这种支付手段

”

，而前些年

“

每年最多两个人

”

使用这种支付方式。

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