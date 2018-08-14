美国人向俄土打响货币战争

俄罗斯自由媒体网站 8 月 12 日发表文章称，美国人打响了货币战争，土耳其带头发起将美元逐出世界经济之战。





文章称，近年来，美国频频对那些敢于宣布独立经济政策的国家发动金融战。如今华盛顿对俄罗斯实施无休止的制裁，而对土耳其商品征收巨额进口关税。这一切是因为俄土两国不久前都决定在国际贸易结算中弃用美元。





文章指出，土耳其希望将主要外国经济伙伴的交易改用本币结算。埃尔多安认为，此举有助于消除来自美国的经济和政治压力。





目前，美国与土耳其的关系确实处于多年来的低谷：美国政府抨击安卡拉当局计划采购俄罗斯的 S-400 系统、日益增进与伊朗的关系、对美国商品征收关税及其他许多行为。土耳其已经深受美国贸易战之苦：如今土耳其里拉的汇率跌至历史最低水平。但埃尔多安推行最坚定和强硬的与美国对抗政策。今年 5 月，他呼吁民众大量抛售美元，将美元兑换成本国货币。





文章称，即便在美国国务院表示对俄实施前所未有的强硬制裁的背景下，俄罗斯官员也没有急着发表类似土耳其领导人的言论。只有联邦委员会（上院）议员伊戈尔 · 莫罗佐夫说，对华盛顿激进言论的反击应当是大肆抛售美元。莫罗佐夫说： “ 所有将国家主权立足于自身外交政策的国家都应该尽一切努力转向用本币支付。 ”





冷战 “ 恶魔 ” 在美精英圈苏醒





俄罗斯科学院东方学研究所高级研究员米哈伊尔 · 罗辛教授指出，冷战的 “ 恶魔 ” 在美国政治精英圈里苏醒。最后，华盛顿再次承认俄罗斯拥有的巨大实力，随之将俄罗斯认定为敌人。打俄罗斯牌实际上已成为美国国内政治斗争的主要手段之一。但共和党在即将到来的秋季国会中期选举中获胜可能有助于降低反俄调门。这样的胜利或成为一个决定性的转折点，巩固特朗普的地位，届时其对手的反俄攻击将逐渐放缓。





有记者提问，在美国不断加压的背景下，土耳其请求加入金砖国家。俄罗斯是否会在共同的反美主义基础上继续拉近与土耳其的关系？





罗辛说，显然，特朗普的冲动政策 “ 引爆 ” 了国际社会业已形成的政治平衡。人们从美国与欧洲盟友构建新型关系以及俄罗斯调整与土耳其的关系中看到了这一点。他认为，在新形势下，土耳其会越来越向俄罗斯靠拢，也会逐渐与伊朗拉近关系。与此同时，促使俄罗斯与土耳其走近的因素不只是政治互动日益增强，还有共同的经济利益。双边关系已由量变发展到质变。两国总统普京和埃尔多安都充分意识到俄土关系对我们两国的重要性及其潜力。





记者问，美国威胁要降格与俄罗斯的外交关系。这是否会导致俄美在叙利亚的军事和政治接触彻底破裂？从而导致俄美在中东发生真正的军事对抗？





罗辛说，在他看来，俄美军队在叙利亚的某些互动将继续下去。与政客不同，美国军方对加剧与俄罗斯的对抗不感兴趣。美军的立场也发挥着缓和俄美关系的作用，政治

“

鹰派

”

无法忽视这一点。美国军方很明白双方发生冲突会产生何种不可预测的后果，尤其是在俄美两国军队近在咫尺的叙利亚。

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