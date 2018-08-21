特朗普表示将与金正恩二次会面 自吹上任三个月胜过前朝30年

美国总统特朗普（Donald Trump）与朝鲜最高领导人金正恩，可能再度会面？特朗普接受路透社专访时，自称努力让平壤当局放弃核武有功，前朝花了30年没做到的，他只花了3个月，而他与金正恩“巨大化学反应”，成功让朝鲜不再构成核威胁，因此很可能（most likely）再度与金正恩会面，捍卫成果。
总部位于华盛顿的智库“38° North”上月报导，卫星图像显示，朝鲜已经开始拆除用于开发弹道导弹发动机场地的关键设施，特朗普认为，这是实现特金会承诺的第一步。他表示，他让朝鲜停止核试验、停止导弹测试，在新加坡举行的特金会，金正恩赞成往朝鲜半岛无核化的方向努力，他与金正恩的“巨大化学反应”，缓解了核僵局。
特朗普还自吹自擂表示，前朝在解决朝鲜核威胁上已经努力了30年，而他在2017年1月才上任，在朝鲜问题上只花了3个月。他强调与金正恩有非常好的私人关系，当被问及与金正恩的另一次会面时，特朗普表示，很可能（most likely）再度与金正恩会面，捍卫让朝鲜放弃核武的成果，不过他并没有提供时间或地点的细节。
虽然特朗普信心满满，但外界普遍对朝鲜无核化感到怀疑，美国一些不愿透露姓名的谈判小组成员表示，他们没有看到无核化的进展，也没有迹象表明朝鲜准备认真谈判。批评人士指出，特朗普对金正恩做出太多让步，先举行特金会，又暂停美韩联合军事演习，但获得的回报很少。
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