特朗普：推特和Facebook等社交媒体有权封杀帐号 这“非常危险”

美国总统特朗普本周一接受路透社采访时表示，Twitter、Facebook等社交媒体公司封杀一些用户的帐号，不让人发声，这种做法“非常危险”。
特朗普接受采访时说：“我不愿意提及谁的名字，不过当它们采取行动，将一些人从Twitter或者Facebook平台撤下，它们做出这样的决定，这是一件很危险的事，因为明天被封杀的可能就是你。”
8月18日，特朗普曾对社交媒体提出批评，他发布多条消息，声称在没有任何证据的前提下，某些公司歧视共和党和保守派，不让他们发声。特朗普还说：“有太多的声音被破坏，里面有好的，也有坏的。”
此前苹果、YouTube、Facebook采取行动，将Infowars发布的内容剔除。Infowars是一个宣扬政治阴谋论观点的新闻网站，由被认为是极右翼的亚历克斯·琼斯（Alex Jones）运营。8月15日，琼斯的Twitter个人帐号也一度被封杀。YouTube、Twitter和Facebook表示，删除琼斯的内容是因为违反了政策。
2015年12月时，特朗普还在竞选总统，当时Infowars曾制作节目，主持人正是琼斯，节目中出现了特朗普的身影。
特朗普的Twitter帐号拥有5300多万粉丝。
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