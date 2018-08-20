美元走强成全球市场最大意外 坚挺或难持久

美媒称，去年是美元自 2003 年以来表现最差的一年。美元对一篮子主要贸易伙伴货币的汇率下跌了将近 10% ，分析人士预计这种下跌趋势在 2018 年还将持续。他们的想法是，减税措施并没有在年底对货币起到很大的支撑作用，而且欧洲和日本的其他主要央行将开始加息，以缩小与美国的差距。如果美元要升值，那么只会在今年年初升值很小的幅度，之后将恢复下行轨迹。高盛公司预测美元会 “ 疲软 ” ，而瑞士银行、隆巴德 · 奥迪耶银行和法国兴业银行都预测美元对欧元汇率将会下跌。但事态并不是这样发展的。





据美国石英财经网站 8 月 16 日报道，美元目前处于一年来的最高水平。自今年年初以来，美元对其他主要货币的汇率上升了 5% 以上。欧元是美元交易最频繁的货币，而美元对欧元汇率上升幅度超过了 6% 。





这一激增并没有显示出停止的迹象。目前美元存在净多头头寸，这意味着交易商认为美元将升值而不是贬值。路透社对美国商品期货交易委员会收集的数据进行计算的结果显示，这接近去年 2 月份以来最乐观的行情。





报道称，意外坚挺的美元甚至引起了美国总统特朗普的注意，他通常会夸耀此类事情。但美元过于坚挺可能会损害企业的利益，因为出口成本将会增加，而境外收入转换成美元之后的价值会下降。特朗普指责美联储导致了美元最近的升值，但这主要是他自己造成的。





报道表示，减税、增加开支和放松管制使得美国的年经济增长率在第二季度达到 4% 以上，而此时许多其他国家正在丧失经济活力。即便这只是暂时的提振，也足以使美元成为比其他货币更具吸引力的投资场所。





报道称，与此同时，特朗普的贸易战也支撑了美元。人民币等面临美国关税的国家的货币已经贬值，因为交易商担心与全世界最大经济体的贸易战会损害经济增长。对外国买家来说，货币贬值使出口产品变得更便宜，从而缓解了关税的打击。





美元坚挺对一些新兴市场构成了威胁。以土耳其为例，由于该国总统在通胀率达到两位数的情况下仍然反对提高利率，该国货币直线下跌。埃尔多安将土耳其里拉崩盘归咎于美国主导的阴谋。





报道认为，土耳其有大量以美元计价的债务，这意味着它的麻烦不会很快消失，因为随着美元升值，投资者担心该国将如何偿还这些债务。这种不安情绪还蔓延到了其他背负着大量以外币计价的债务的国家。印尼盾最近跌至三年来的最低水平，迫使央行在三个月内第四次加息。阿根廷央行本周将基准利率上调至 45% 。





报道称，在动荡中，传统上很受欢迎的避险资产黄金也在下跌。金价目前处于 2017 年 1 月以来的最低水平。分析人士认为，黄金通常是以美元计价的，由于美元坚挺，所以黄金失去了作为避风港的吸引力。根据世界黄金协会的数据，今年上半年，全球黄金需求处于 2009 年以来最疲软的状态。其他贵金属的表现也好不到哪里去。





不过，许多分析人士仍然坚信，美元的意外强势只是昙花一现。摩根士丹利公司说，美元应该很快就会恢复下行趋势。瑞士银行则说，这只是一次修正反弹，欧洲的利率预期哪怕有一点小变化，就可以将它逆转。

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